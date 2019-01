BALONCESTO Nuevos propósitos para el comienzo de año El Liberbank Oviedo retomará este domingo la competición con la visita del Iberojet Palma al Polideportivo de Pumarín HUGO VELASCO OVIEDO. Jueves, 3 enero 2019, 00:14

A pesar de que la LEB Oro no se tomó un descanso por las fiestas navideñas, los jugadores del Liberbank Oviedo Baloncesto sí pudieron disfrutar de unos días de descanso para celebrar junto a sus familias la entrada del nuevo año.

Pasadas las campanadas, los jugadores de Javi Rodríguez volvieron al trabajo para preparar lo que será este domingo, el Día de Reyes, el estreno de 2019 con la visita, a partir de las 18.30 horas, del Iberojet Palma al Polideportivo de Pumarín. Este encuentro será el penúltimo compromiso de la primera vuelta, la cual se cerrará con la visita al colista de la categoría, el Prat.

Serán dos buenas oportunidades para que el Liberbank Oviedo Baloncesto alcance al ecuador de la fase regular en los puestos altos de la tabla en un año en el que la clasificación para los 'play off' se venderá muy caro, con rivales como el Betis, Palencia, Melilla y Bilbao.

Desde el seno del Oviedo Club Baloncesto no se cambia la filosofía que tanto le caracteriza desde que inició su andadura por la LEB Oro hace seis año. El ascenso no es uno de los objetivos primordiales del equipo. El propio técnico Javi Rodríguez es el primero en dar un toque de prudencia al pensar en el próximo partido antes que en el objetivo del mes de mayo, cuando se iniciarán los nuevos 'play off', con la final a cuatro.

Lo que sí desea la plantilla en el nuevo año es ponerle fin a la racha de lesiones, las cuales han atacado a gran parte del equipo en los primeros meses de competición. Por segundo año consecutivo, Fran Cárdenas fue el gran damnificado.

Campeonatos de España

Desde esta tarde y hasta el lunes 7, se disputarán en Huelva los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Infantil y Cadete, tanto en categoría femenina como masculina.

En los nacionales, en los que se darán cita las diecinueve federaciones territoriales, el Oviedo Club Baloncesto contará con una amplia representación de jugadores de la cantera dentro del conjunto asturiano: Paula Montalbán, Paula Suárez, Paula Blanco, Iyán Martín, en la selección femenina infantil; Mara Álvarez, Adama Mbodj, Julia Díaz, Claudia González y Eva Pardo, en el conjunto cadete femenino, y, en la Selección Masculina, bajo las órdenes del técnico Diego Menéndez, Samuel Franco, Miguel Zabala, Fernando Suárez-Hevia y Jorge Zardain.