«El objetivo es que la gente se sienta orgullosa de nosotros»

La plantilla del Liberbank Oviedo Baloncesto, durante su primera sesión de trabajo en el Polideportivo de Pumarín. El técnico del Liberbank Oviedo dirigió la primera sesión de trabajo físico de la pretemporada

Las vacaciones veraniegas llegaron a su fin para la plantilla del Liberbank Oviedo Baloncesto, la cual se puso ayer el traje de faena para iniciar los entrenamientos. «Después de dos meses y medio, uno tiene ganas de empezar a entrenarse y competir», afirmó el técnico Javi Rodríguez en los prolegómenos del arranque de su segunda campaña al frente del banquillo azul.

El entrenador gallego se mostró satisfecho de la nueva plantilla que tiene bajo sus órdenes, en la que se mantiene gran parte del bloque de la pasada temporada «Intentamos mantener una base sólida con jugadores que creíamos que teníamos que renovar», explicó. «Con las nuevas incorporaciones hay que estar contentos y satisfechos, sabiendo que hemos hecho un equipo sólido y competitivo con el que la gente va a disfrutar», añadió Javi Rodríguez.

La plantilla, de hecho, aún no se encuentra cerrada, ya que se está a la espera de un último fichaje. «El jugador que nos falta sería un quinto interior, igual no tan relevante en el juego del equipo, pero sí en el día a día, ayudando en los entrenamientos y dando ciertos minutos cuando sea necesario», apuntó Rodríguez, quien de cara a esta primera semana de trabajo cuenta con las ausencias de Tre' Coggins, quien se incorporará al grupo mañana, y Gunnar Olafsson, que llegará a finales de semana. Por ello, el técnico carbayón decidió completar ayer el entrenamiento con tres canteranos: el base Sergio Arias, del equipo nacional, y los juniors Iván Menéndez y Fran Sánchez.

A pesar de alcanzar las últimas temporadas el 'play off' por el ascenso, en el club mantienen la cautela. «Si el año pasado la liga fue muy fuerte, este lo será mucho más. Por ello tenemos que ser realistas, saber dónde estamos nosotros, saber quiénes somos y luchar siempre, pero siendo conscientes de que ahora mismo el grupo de arriba está algo lejos», recordó Javi Rodríguez, quien tiene clara cuál es su meta: «El objetivo es que la gente de Oviedo se sienta orgullosa de nosotros en Pumarín y eso, con el equipo que tenemos, lo vamos a conseguir seguro».

La posibilidad real de ascenso a la ACB está elevando el presupuesto de los equipos y en esa lucha el Liberbank Oviedo parte con desventaja. «El club está llegando a su máximo, más con tan poco no se puede hacer, y eso es algo para alabar del club», advirtió. «Considero que a nivel deportivo en estos últimos años no se nos puede pedir más, con la gente disfrutando de nosotros, que es lo más importante» indicó el técnico del conjunto azul, quien confía plenamente en su nuevo equipo. «Nosotros seremos los mejores del segundo grupo. Del primero, no porque no tenemos la capacidad económica de poder aspirar a los mejores nombres. Pero hombre por hombre no creo que haya ninguno mejor que nosotros», afirmó el técnico gallego.