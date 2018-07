«Nuestro objetivo es llevar dos mil personas al Palacio de Deportes» Nacho Galán, en el patio del Molino Viejo. / PAÑEDA Confirmada su inscripción en LEB Plata, el equipo gijonés trabaja en los despachos para avanzar en la confección de la plantillaNacho Galán Técnico del Círculo Gijón VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Domingo, 22 julio 2018, 02:39

Nacho Galán (Gijón, 1962) aún mascaba la decepción por el desenlace de la pasada temporada cuando recibió una llamada de Juan José Cachero, presidente de la Federación Asturiana. «Nos dijo que había una opción de salir a jugar en LEB Plata y nos pusimos a trabajar en ello», señala el entrenador del Círculo Gijón. Apenas un año después de su fundación, el baloncesto profesional regresará al Palacio de la mano del joven club gijonés.

-¿Imaginaba un desenlace así cuando supo que el Círculo podría optar a una plaza en LEB Plata?

-Teníamos mucha confianza en el proyecto que presentábamos. La ciudad de Gijón tenía mucho peso en la Federación Española, era una baza importante a favor. Nos consta que Garbajosa quedó muy sorprendido por la entidad de la solicitud y por su respaldo de organismos como el Ayuntamiento o clubes como el Grupo o el Santa Olaya. Siempre lo concebimos como un proyecto a largo plazo y ahora hemos dado un paso doble desde Nacional.

-Desde la creación del club han hecho hincapié en su filosofía.

-Tenemos un espejo en el que fijarnos, que es la NBA. Allí, la vinculación de los clubes con las ciudades a través de las empresas es la clave para manejar esos presupuestos tan gigantes. Aquí, estamos habituados a ver equipos a los que sus ayuntamientos o un patrocinador les apoyan mucho y desaparecen el día que dejan de hacerlo. Queremos tener una estructura de empresas que apoyen al club, cada una en su medida, y esperamos fidelizarlas con propuestas dinámicas y modernas.

-Este año cambian La Arena por el Palacio de Deportes.

-Somos positivos con el cambio. El Palacio tiene el inconveniente de que necesita mucha gente para presentar un aspecto acogedor, pero tiene también muchas ventajas para organizar actividades, además de la comodidad. Vamos a centrarnos más en eso. Ahora el reto es conseguir que vaya la gente suficiente.

-¿Seguirán programando actividades al margen del baloncesto como hacían el pasado año?

-Nosotros entendemos las dos horas que dura un partido como un espectáculo no solo deportivo, sino también por todo lo que le rodea. El público tiene que sentir desde que llega al pabellón que va a pasar un buen rato de ocio y entretenimiento incluso para alguien que no sea muy aficionado. Por desgracia en España no hay tantas paradas durante los partidos como en la NBA, pero vamos a tratar de aprovecharlas.

-El primer paso será fidelizar a los aficionados.

-Nuestro objetivo es llevar dos mil espectadores o movernos en esa cifra, seguramente no en el primer día, pero sí a lo largo del año. Ya hemos habilitado un formulario en la web para quienes quieran hacerse socios y en los próximos días habilitaremos varios puntos físicos en la sede de algunos patrocinadores. El precio de las entradas va a ser de diez euros, así que el abono a 50 euros para adultos y 30 euros para menores de 18 años creemos que es muy competitivo.

-Uno de los vacíos de Círculo es la cantera, ¿contemplan cerrar nuevos acuerdos de colaboración como el anunciado con el Pumarín?

-De momento, este año el acuerdo será con Pumarín, pero eso no significa que no podamos hacer alguna acción puntual con otros clubes. Nuestra otra apuesta por la cantera es permitir que todos los niños que juegan a baloncesto hasta juveniles puedan entrar gratis a los partidos. Es algo que tenemos que devolverles tanto a ellos como a los padres.

-Parece que Álex Rubiera y Ángel Moro serán los primeros fichajes.

-Para Rubiera es una buena oportunidad para crecer en su carrera sin salir de Asturias. Somos optimistas con poder cerrar su fichaje y creemos que es un acuerdo al que tenemos que llegar, porque es bueno para las dos partes. También queremos que Ángel esté en la plantilla y nos consta que él también quiere estar. Espero que sean de los primeros en confirmarse. Sí podemos adelantar que es casi seguro que Johnson y Vukasinovic seguirán con nosotros.

-En la presentación habló de 'asturianizar' la plantilla.

-Creo que hay que dar la oportunidad a la gente de Gijón y de Asturias, porque a veces despreciamos un poco lo de casa. Queremos darles la prioridad. Posiblemente tengamos cuatro o cinco en la plantilla.

-El protagonismo mediático volverá a recaer en Robert Swift.

-Swift está como loco por volver a Gijón. No deja de hablar maravillas de la ciudad. Creo que va a dar un rendimiento aún mejor que el año pasado, donde acusó la inactividad.

-¿El objetivo es la permanencia?

-Sí, sin duda. La LEB Plata es una liga muy dura. No vamos a ser conscientes de su verdadera dificultad hasta que veamos pasar a los rivales por el Palacio.