«Mi objetivo es ir el año que viene a la WNBA» Ángela Salvadores, ayer en el Palacio de Deportes, durante su visita al campus de la Fundación Gijón Baloncesto. / ARNALDO GARCÍA Ángela Salvadores Jugadora asturiana de baloncestoLa escolta espera resolver su futuro la próxima semana, con la intención de fichar por un equipo que juegue competición europea VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 27 junio 2019, 00:13

La temporada recién finalizada ha sido un carrusel de emociones para Ángela Salvadores (Oviedo, 1992), con un cambio de país en mitad de la temporada, una importante lesión en su mano derecha y la alegría final de ser seleccionada por los Los Ángeles Sparks en la tercera ronda del draft. La internacional asturiana visitó ayer el campus de la Fundación Gijón Baloncesto y analizó con EL COMERCIO su futuro inmediato.

-¿Ha podido recuperar fuerzas tras una temporada tan intensa?

-Ya he descansado bien y ahora estoy empezando a entrenar un poco, así que muy bien. La semana pasada estuve en Valencia porque el Valencia Basket me dejó sus instalaciones y me facilitó un piso, pude entrenar muy bien con mi entrenador. Esta semana estoy aquí en casa y en León me dejan el pabellón de la universidad para entrenar allí. Luego, en julio, me voy a Estados Unidos a entrenar quince o veinte días. Estoy ocupada (ríe).

-¿Qué tal la experiencia con los niños del campus?

-Yo también a campus y a cosas así, así que me encanta venir y estar con los niños. Estudio magisterio y poder ayudar a las niñas a que vean mujeres que estamos arriba es un honor.

-Alguno comenta que le gustaría tenerla de entrenadora...

-(ríe)Nunca digas nunca, pero no me llama mucho la atención. De momento me gusta venir a campus y compartir un rato con ellos.

-Esta temporada le ha pasado de todo: salida de Hungría, regreso a España para fichar por el Lugo, la elección en el draft...

-Sí, ha sido una temporada rara. Empecé muy bien en Sopron, pero después tuve que volver a España, tuve la lesión del dedo, me operaron, tardé dos meses en volver a jugar... Cuando volví quedaban tres partidos de liga. Pero estoy contenta. La prioridad siempre es la salud y el dedo me ha quedado bien curado.

-¿Está totalmente recuperada?

-Soy diestra y es en la mano derecha, así que aún tengo que recuperar la movilidad, porque no lo puedo doblar del todo. Los doctores del Lugo me trataron genial y estoy muy contenta, porque me podrían haber quedado secuelas para siempre. Era muy doloroso, no podía jugar así.

-¿Cómo vivió la elección en el draft por parte de un equipo como Los Ángeles Sparks?

-Estaba en la cama, siguiéndolo con el móvil. Eran las tres o las tres y media. Yo tenía esperanza de que me eligieran porque había tenido contactos con algún equipo, pero nadie te asegura nada. Hasta que no lo vi no me lo creí. Estoy muy contenta. Solo han drafteado a ocho jugadoras españolas en la historia y ser una de ellas es muy especial para mí y para la gente que está conmigo.

-Dice que quiere ir paso a paso antes de dar el salto a la WNBA.

-La WNBA va de mayo a septiembre y el draft fue en abril. Aún no estaba preparada para ello. Yo no tenía nada claro. Acababa de salir de la lesión en el dedo, no me había preparado nada y en el equipo de Los Ángeles no me necesitaban mucho. Ahora estoy entrenando en verano pensando ya en ir el año que viene, porque eso requiere un trabajo muy largo y muy intenso, no se puede preparar de un día a otro. Yo quiero ir allí a tope. Mi objetivo es ir el año que viene a la WNBA.

-¿Sabe ya dónde va a jugar la próxima temporada?

-No tengo nada concreto aún, no he tomado ninguna decisión. Espero jugar competición europea. Prefiero que sea en un equipo de España para estar con mi gente, pero debo ir adonde deportivamente me sea mejor. No me importaría hacer ese sacrificio. Si un equipo que juega competición europea que quiere ya es bastante, me da igual de dónde sea. Eso ya es suficiente motivo para ir.

-¿Cuándo espera tener resuelto su futuro?

-Pronto, esta semana o como mucho la que viene.

-¿Ha mantenido algún contacto con los dirigentes de Los Ángeles Sparks?

Ellos están haciendo su temporada, están a lo suyo. Supongo que luego harán un seguimiento a las jugadoras que tienen. Ahora mismo no hay contactos directamente con las jugadoras, se hace todo a través de los agentes.