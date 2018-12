BALONCESTO «Ojalá justifique en la cancha el tiempo que han esperado por mí» Pieter Prinsloo, ayer, en la Plaza de Italia. / ARNALDO GARCÍA El sudafricano Pieter Prinsloo fue presentado como jugador del Teslacard Círculo tras tres meses de espera por problemas con su visado VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:09

Nacho Galán no pudo evitar cierta dosis de humor durante la presentación de Pieter Prinsloo como jugador del Teslacard Círculo Gijón. «Para nosotros es un poco simbólico hacerlo en el Día de los Inocentes después de tantas vicisitudes con su fichaje», admitió el técnico gijonés. El pívot sudafricano se incorporó el pasado miércoles a los entrenamientos del equipo tras solucionar por fin los problemas de visado que retrasaron su llegada a Asturias durante cerca de tres meses.

«Estoy muy agradecido al club. Ojalá justifique en la cancha el tiempo que han esperado por mí», declaró Prinsloo, que domina a la perfección el castellano gracias a su paso por el baloncesto venezolano.

Prinsloo explicó que ha tratado de mantener la forma entrenando en solitario en las últimas sesiones, aunque con sesiones que alcanzaron las cuatro horas de duración. «Me he preparado todo lo que he podido. Ahora que estoy aquí ya estoy cogiendo el ritmo y creo que me estoy adaptando muy rápido».

El pívot sudafricano se mostró sorprendido por «el talento» del Teslacard, «especialmente con jugadores como Saúl Blanco o Rubiera». Desde Sudáfrica ha seguido en las últimas semanas las evoluciones de su nuevo equipo. «Algunos partidos los hemos perdido por dos o tres puntos. Ojalá ahora que estoy pueda ser la diferencia y que esos partidos los podamos ganar», añadió. Pieter Prinsloo debutará mañana en el encuentro que enfrentará al Teslacard con el Juaristi en el Palacio a las 19 horas, en el que los de Nacho Galán buscarán cerrar el año con victoria.