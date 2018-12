«Ha sido un partido para estar contento y orgulloso» Domingo, 9 diciembre 2018, 02:07

A la conclusión del encuentro, Javi Rodríguez no podía ocultar su satisfacción por el triunfo. «Ha sido un partido para estar contento y orgulloso», indicó el técnico gallego, que sólo ponía una pega: «Quitando el segundo cuarto en donde perdimos el norte, hicimos cuarenta minutos de calidad y consistentes, practicando un juego inteligente para castigarles donde más les dolía a ellos». Una racha positiva a la que Rodríguez no le quiere poner fin, «porque estoy contento de seguir sumando y en la buena línea de trabajo y de resultados, y esto no termina aquí, la semana que viene más».

El gallego destacó una vez más la figura de Óliver Arteaga: «Es una pieza importante de la plantilla y cuando está bien domina», dijo sin olvidarse del resto de jugadores y el infortunio de las lesiones. «Un equipo grande es el que no echa de menos a las bajas y que se sobrepone a los momentos difíciles, porque nadie nos puede reprochar que dimos el cien por cien», concluyó.