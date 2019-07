«El 'play off' estará este año muy caro» Héctor Galán, director general del Liberbank Oviedo Baloncesto, en la grada del polideportivo de Pumarín. / HUGO ÁLVAREZ «Vamos a intentar que cada partido en Pumarín sea una pequeña batalla y que cada victoria sea una pequeña alegría» Héctor Galán Director general del Liberbank Oviedo Baloncesto HUGO VELASCO OVIEDO. Lunes, 29 julio 2019, 00:19

A tres semanas de que el Liberbank Oviedo Baloncesto inicie la pretemporada, la séptima consecutiva en la LEB Oro, en los despachos se trabaja para cerrar una plantilla de garantías que permita al cuadro de Javi Rodríguez luchar por el soñado ascenso a la ACB. Una de las personas más activas en este periodo veraniego es Héctor Galán, director general de la entidad.

-Faltan casi dos meses para el inicio de la competición y el equipo ya cuenta con nueve jugadores.

-Este año hemos ido más adelantados. El trabajo hecho a lo largo de la temporada, con la renovación de Javi Rodríguez, Rolandas Jakstas, Matti Nuutinen, Sergio Llorente y el cuerpo técnico, junto a los dos jugadores que tenían contrato (Óliver Arteaga y Víctor Pérez), hizo que saliéramos al mercado con la mitad de la plantilla hecha. Luego el fichaje de Álex Reyes se hizo muy pronto. En otras temporadas, a estas alturas, estábamos todavía muy en esqueleto. Ahora, en cambio, solo nos quedan detalles.

-Sorprende esa rapidez.

-Teníamos el equipo más avanzado. No obstante, nos está costando entrar en el mercado porque hay siete equipos que están pagando contratos mucho más altos que en las últimas temporadas. Nosotros, al final, no necesitábamos cubrir muchos huecos, por lo que intentamos centrarnos en las posiciones que nos hacían falta.

-Las nuevas incorporaciones cuentan con experiencia en la categoría o en liga española.

-Siempre es un punto a favor, aunque nunca sabes cómo son los periodos de adaptación. Hay veces que un jugador que viene de disputar la misma competición que tú no acaba de encajar por lo que sea. Y, en cambio, fichas a otro que viene del extranjero y se adapta. Vamos a pensar que eso es un punto a nuestro favor.

-Con los fichajes de Wright y Coggins se daba por cerrado el juego interior y exterior, pero aún faltarían por llegar más refuerzos.

-Sí que nos faltaría otro jugador exterior, un hombre que haga de dos-tres o de dos y medio. Y así nos iríamos a diez fichas porque la idea de este año es contar con doce jugadores. Estamos pensando si los otros dos pueden ser un hombre de la casa o jugadores jóvenes que ayuden sobre todo en entrenamientos y que vayan ganándose poco a poco los minutos.

-Con la desaparición del equipo de Liga EBA, el salto para los hombres de la casa será aún mayor.

-Por ese motivo inicialmente la idea es que el equipo tenga doce fichas. Quiero pensar que no vamos a repetir el año de lesiones de la temporada pasada porque, si no, lo vamos a pasar muy mal.

-En las últimas campaña se contó con jugadores cedidos de equipos de la ACB. ¿Se podrá repetir este año?

-Estamos trabajando en esa posibilidad, viendo lo que va apareciendo poco a poco, cómo evoluciona el mercado y las opciones que pueden llegar. Las cesiones llegarán un poco más adelante respecto a otros años.

-La permanencia vuelve a ser el objetivo principal, aunque para la afición le pueda saber a poco.

-Como siempre decimos, estamos mal acostumbrados en Oviedo a que el equipo deportivamente tenga un rendimiento por encima del poder presupuestario de estos últimos años. Creo que esta temporada el 'play off' va a estar muy caro. Primero tenemos que ver cómo queda la plantilla y luego el rendimiento que da. Pero cometeríamos un error si pensáramos que el equipo va a jugar otra vez por el cuarto puesto. Ojalá que estemos como los últimos años en esa zona alta, pero hay proyectos muy potentes que buscan subir a la ACB y consolidarse en la LEB Oro. Se va a poner la liga muy cara. Vamos a intentar que cada partido jugado en Pumarín sea una pequeña batalla y que cada victoria sea una pequeña alegría.

-¿Tienen perfilada la pretemporada del equipo?

-Arrancaremos el 19 de agosto con las revisiones médicas y buscaremos jugar seis partidos en las seis semanas de preparación. Algunos ya están hablados y otros se encuentran pendientes de fechas.

-¿Cuándo se dará a conocer la campaña de abonados?

-Al igual que el año pasado, la presentación tendrá lugar en los primeros días de septiembre para disponer de un mes completo de campaña.

-Esta será la última temporada que el polideportivo de Pumarín pueda acoger partidos de la LEB Oro. ¿Han hablado ya con el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de la construcción del nuevo pabellón?

-Lo que estamos intentando con el nuevo consistorio es ir dando forma a un marco de relaciones más normalizadas, porque llevamos cuatro años trabajando de una manera y ahora cambia todo el equipo de gobierno. Nos dicen que hay una voluntad clara de seguir adelante con la construcción de un pabellón nuevo. Evidentemente acaban de llegar y tienen cosas más urgentes encima de la mesa. Pero estamos completamente confiados en que será uno de los temas que vaya arrancando poco a poco, intentando acompasarlo con el final anunciado que marca la Federación Española para las canchas con aforo de menos de 2.500 espectadores, que es lo que tiene Pumarín.

-¿Se plantean la alternativa del Palacio de los Deportes mientras que llega ese nuevo recinto?

-Es una opción que está encima de la mesa. Nosotros lo que les hemos planteado es que necesitamos seguir creciendo sobre todo en masa social ya que llevamos muchos años que en Pumarín parece que no entra nadie más y eso al final es un límite tanto para la gente como para el club. Me acuerdo de este último 'play off' cuando fuimos a jugar a Ourense y metieron a 4.000 personas, o a Granada, con 6.000 aficionados. Nosotros necesitamos iniciar ese camino y evidentemente a corto plazo lo que hay en Oviedo es el Palacio de los Deportes, pero también eso requiere de mucha reunión, información y planificación. A corto plazo me veo empezando la temporada en Pumarín.