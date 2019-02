La polémica, reina de la Copa, también con vídeo La acción de Randolph que los árbitros vieron ilegal. / EFE Los árbitros y ACB asumen «errores graves en el final del partido» y el Real Madrid amaga con abandonar la competición de clubes A. GÓMEZ Martes, 19 febrero 2019, 00:25

Con la Copa del Rey ensuciada por los árbitros y el vídeo, el resumen más sensato y acertado entre los verdaderos protagonistas de la polémica durante la final entre el Real Madrid y el Barcelona lo expuso Pierre Oriola. «No es canasta de Tomic. El balón toca por debajo del aro y ya está. Es rebote de Randolph. Lo reconozco y lo digo en voz alta sin problemas, pero antes hay una falta clamorosa que es antideportiva, dos tiros y balón para nosotros», reconoció el ala-pívot azulgrana, para quien «los árbitros se equivocaron en una acción clarísima (el manotazo de Randolph a Singleton a falta de 11 segundos con 90-92 a favor del campeón), como la última (con canasta fantasma decretada en el último segundo a favor del Barça para decidir el título)».

Casi 24 horas después, tanto el colectivo arbitral como Antonio Martín, presidente de la ACB, creconocieron en dos comunicados que «hubo errores graves en el final del partido». De esta manera se respondió a un Real Madrid que se encargó previamente de amplificar y exhibir su indignación por lo que considera una nuevo «robo», y en su propia casa, llegando incluso a filtrar su amenaza de abandonar la ACB, con ultimátum incluido, si no aparta a los árbitros encargados de dirigir la final. Dos jugadas en apenas diez segundos marcaron el devenir de la final. El primero, el golpe de Randolph al brazo y la cabeza de Singleton sin llegar a ser revisado en vídeo porque los colegiados no señalaron falta y en ese caso no entra el 'VAR del baloncesto', y el segundo y definitivo, declarar canasta de Tomic tras estudiar esa jugada durante menos de un minuto y, según se queja el Madrid, solo haber consultado dos de los once tiros de cámara que había disponibles. En alguna de dichas tomas sí se aprecia con claridad que el balón pega en el aro antes de ser capturado por Randolph, pero en muchas otras, como la que se mostró el domingo en los videomarcadores del pabellón, no se puede determinar si la pelota toca o no el aro antes de dar en el tablero y de que la recoja el jugador del Real Madrid. El caso es que la honestidad de los árbitros está siendo puesta en duda, ya que se interpreta que quisieron compensar al final a favor del Barça tan sólo diez segundos después de haber perjudicado a los azulgrana.