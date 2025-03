Un ‘Puma’ anda suelto por Gijón

E. C.

ALFONSO ALONSO GIJÓN. Sábado, 29 de marzo 2025, 01:00

Desde esta semana el Club Baloncesto Pumarín tiene entre su familia un miembro más. Una noticia que, quizá, dado el alto volumen de licencias ... vinculado al mismo no debería de extrañar, pero, que, dada la peculiaridad de la nueva incorporación, no es algo a pasar inadvertido, pues, en este caso, no es alguien llamado a meter canastas, pero, si a festejarlas.

Y es que, coincidiendo con la celebración del 25º aniversario de la entidad gijonesa, el Club Baloncesto Pumarín ha aprovechado para dar una vuelta de tuerca y reforzar su visibilidad y marca personal con la presentación de la nueva mascota oficial del club, figura novedosa y con muy pocos precedentes en el baloncesto asturiano. El animal elegido para representar a los del barrio de Pumarín, como no podía ser de otra forma, tiene un toque felino, personalizado en forma de puma, como fiel reflejo de su escudo. Y su nombre, siguiendo también una terminología acorde, es el de ‘Pumata’, nombre que simboliza la denominación popular que siempre se le dio al CB Pumarín como ‘el club pumata’ o ‘el equipo pumata’. Para el club, el hecho de tener una mascota, al margen de la ilusión y curiosidad que cause a los jugadores que ya forman parte de la familia ‘pumata’, también puede suponer un estímulo para que los más pequeños e inquietos quieran acercarse y engancharse al baloncesto, simbolizando su presencia el apoyo más desenfadado y lúdico al deporte. Así, desde ya, los minutos se descuentan para observar cómo salta ‘Pumata’ a la cancha, a la par que esbozan sonrisas en las caras de ilusión y algarabía de quienes presentes en el Pabellón de Perchera-La Braña o en cualquiera de los colegios dependientes del club, compartan con su nueva mascota el hobby del baloncesto y de animar y llenar de energía a sus equipos.

