«Queremos jugadores comprometidos con el equipo»

Javi Rodríguez, nuevo técnico del Liberbank Oviedo
HUGO VELASCO OVIEDO. Martes, 24 julio 2018, 00:13

A pocos días de cumplir su segundo mes como responsable del banquillo del Liberbank Oviedo Baloncesto, Javi Rodríguez (Porriño, 1979) analiza las últimas novedades de la plantilla y de la competición.

-Después de conocerse la no continuidad de Fabio Santana y de Chema González, ahora se confirma la de Mouhamed Barro.

-Me acabo de enterar. Sabíamos que las negociaciones estaban cercanas. Es duro. Era un jugador importante ya no solo a nivel deportivo, sino también a título personal porque es una gran persona, además de un gran compañero. Estas son las cosas que tiene la LEB Oro. En cuanto haces las cosas bien, y Mouhamed lo hacía bien, corres el riesgo de que se lo lleve un club de la ACB. A título personal, estoy algo fastidiado por la pérdida, pero también muy contento de que Barro tenga la oportunidad y que la aproveche.

-En cambio, incorporan a Roope Ahonen, un jugador internacional y con experiencia en la Liga.

-Es un fichaje que me gusta y que me hace mucha ilusión. Juega muy bien el 'pick and roll', sabe leer, tiene buen tiro... Es un jugador que estábamos echando de menos estos años. Habíamos tenido grandes bases. El dato está ahí. Nuestros bases de los tres últimos años se han ido a la ACB. Pero buscaba algo diferente. Tenemos a Fran Cárdenas, un hombre contrastado y muy físico, pero quería tener otro base que le acompañara con un poco más de tiro y que le diera el pie al 'pick and roll'.

-¿Cómo se encuentra en este momento el mercado?.

-Estamos intentando alguna contratación, pero no siempre es fácil porque nuestro nivel a la hora de poder fichar no es comparable al nivel económico de los cuatro o cinco equipos de arriba. Queremos jugadores comprometidos, de equipo, buena gente. Y de ahí buscar el perfil que más nos sea necesario, pero que va en función de la capacidad del club para poder ficharlo. A todos nos gusta lo bueno, pero a veces a lo bueno no se puede llegar.

-Dentro de su planteamiento para la confección de la plantilla, ¿qué objetivos se marca?

-Me gustaría tener dos o tres jugadores que puedan desarrollar varias posiciones. Con la incorporación de Ahonen ya habría uno al poder desempeñar los puestos de base y escolta. Puede acompañar a Cárdenas. Querría tener un 3-4 o un 4-3 que, en caso de una lesión de un cuatro, el alero pueda jugar de ala-pívot. Buscamos jugadores intercambiables que puedan utilizarse en diferentes posiciones según la táctica o, en caso de lesiones, sustituir a su compañero.

-¿Qué busca en un jugador?

-Busco jugadores que tengan cabeza, corazón y garra, esas cosas que para mí son fundamentales, más que ser peor o mejor jugador. Busco hombres que tengan identidad, jugadores de equipo, que sientan en el club en el que están y que entiendan que la afición viaja y nos sigue por toda España. Y, si son buenos jugadores, mucho mejor.

-¿La renovación de Óliver Arteaga era la base de su proyecto?

-Tanto para el club como para mí, Óliver es un referente. Tiene un perfil ACB que ha desarrollado su carrera en la LEB Oro. Es un jugador determinante. Uno de los cinco mejores de la Liga, si no el mejor. Es una alegría que haya decidido quedarse con nosotros ya que nos aporta el plus de competitividad que te da un jugador de su nivel.

-Su debut oficial será en Pumarín ante un Bilbao dirigido por un excompañero y amigo, Álex Mumbrú. ¿Ha hablado con él sobre ese encuentro?

-Va a ser un partido bonito de debutar, en Pumarín y contra el Bilbao, la que sin duda va a ser una de las mejores plantillas de la Liga. Hace ya varias semanas que no hablamos, somos buenos amigos y sabemos que seremos rivales y que cada uno hará lo mejor posible para llevarse la victoria.

-Será el primer entrenador que inicie la temporada de LEB Oro con el Oviedo en casa. ¿Le supone una presión añadida?

-Lo importante es debutar. El hacerlo en Pumarín es algo anecdótico. Ni tan siquiera sabía que iba a ser el primer entrenador, pero empezar en casa y contra el Bilbao es algo bonito, especial y bueno para nosotros.

-Con el ascenso como una posibilidad real y los tres descensos a Plata, ¿será una competición aún más reñida?

-La LEB Oro ha recobrado la ilusión de los equipos de arriba de saber que, si haces las cosas bien, tienes opciones reales de poder jugar en la ACB y, para los equipos medios bajos, la presión de que, si haces las cosas mal o empiezas con mal pie, hay tres puestos de descenso. Esto hará que la Liga sea más competitiva, atractiva y, lo que queremos nosotros, bonita de ver y con intereses.

-¿Qué opinión tiene sobre la final a cuatro de los 'play-off'?

-Ya se verá este año, pero creo que perjudicará más a los equipos grandes ya que los conjuntos que lleguen allí prácticamente tendrán las mismas posibilidad al igualarse todo jugando dos partidos en dos o tres días en una cancha neutral. Será una fiesta para la LEB Oro.

-¿Qué opina del proyecto del Círculo para recuperar el baloncesto en Gijón, donde jugó dos años?

-Solo se que el año pasado estaba en Liga nacional y este, en LEB Plata. No conozco nada más del proyecto. Es importante que haya baloncesto en Asturias y que se viva y respire ese ambiente. Les deseo que les vaya bien y tengan suerte.