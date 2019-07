BALONCESTO «Querido balón, he vuelto...» Álex Abrines, durante un partido con los Oklahoma City Thunder. / USA TODAY SPORTS El jugador de la NBA Álex Abrines, de origen asturiano, anuncia su regreso al baloncesto tras superar una depresión VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Jueves, 4 julio 2019, 00:23

«Querido balón, la que me has liado...». Con esas enigmáticas palabras comienza el vídeo con el que Álex Abrines anuncia su regreso a las canchas de baloncesto cinco meses después de rescindir su contrato con los Oklahoma City Thunder de la NBA. El jugador balear de origen asturiano -su madre, gijonesa, conoció a su padre durante la etapa en que jugó en el Gijón Baloncesto- ha dejado atrás una depresión que lo ha mantenido alejado de su deporte. De su repentino adiós solo trascendió en su día que se debía a motivos personales. Ahora, Abrines anuncia su inminente regreso al basket.

En el vídeo, salpicado con imágenes de toda su vida, aparecen dos fotografías de Abrines en el Palacio de Deportes cuando era aún bebé. «Nos conocemos desde que no sabía ni caminar», dice el internacional dirigiéndose a una pelota de baloncesto justo antes de explicar los motivos que lo llevaron a decir basta. «Años y años de una amistad inquebrantable hasta que, hace unos meses, todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte», confiesa.

«Vernos era poco menos que una obligación. A la más mínima oportunidad te esquivaba. Solo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Pasé mucho tiempo diciéndome a mí mismo que todo esto no podía ser verdad», continúa Abrines, que admite además recurrido a ayuda de profesionales para superar la situación.

El jugador asegura en el vídeo haber pensado «muchas veces en tirar la toalla». «Me decía a mí mismo que encontraría otra manera de inspirarme y sacar lo mejor de mí, pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú, así que me he armado de valor y he sacado lo mejor de mí mismo para acabar con esta pesadilla. Y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa», añade.

«Querido balón, he vuelto. Soy yo, Álex», concluye el jugador. Su futuro apunta al Barça, equipo en el que militó durante cuatro campañas antes de dar el salto a la NBA.

Abrines recibió las muestras de cariño de todo el deporte español tras hacer público su problema. Algunos excompañeros suyos en la Selección Española le dedicaron cariñosos mensajes en las redes sociales. «¡Qué grande! ¡Me alegra muchísimo ver esto!», escribió José Manuel Calderón. Pau Gasol, por su parte, valoró el paso al frente dado por el jugador de forma pública. «Tu fuerza y tu valentía son un ejemplo para todos. Sin duda una gran noticia para todos los amantes del baloncesto y del deporte en general», aseguró el catalán.

Álex Abrines es hijo de Gabriel Abrines, que jugó en el Gijón Baloncesto entre 1985 y 1989, y en la temporada 1993-1994. A los pocos días de nacer en Palma de Mallorca. En 2011 debutó como profesional en el Unicaja de Málaga, aunque solo un año después fue traspasado al Barça. En los Oklahoma City Thunder de la NBA ha jugado entre 2016 y 2019. En su palmarés destacan las medallas de bronce que logró con la Selección en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en el Eurobasket del año posterior.