Un regalo 'vintage' de Navidad

Los regalos de Papá Noel se adelantaron unos días para la plantilla y afición del Noxtrum Gijón Basket. El pasado sábado, tras casi dos años de ausencia, Diego Sánchez volvió a enfundarse la camiseta rojiblanca del equipo de Liga EBA, que cerró el año con una victoria ante el Universidad de Valladolid. «Me encontré muy bien, cansado por el viaje. Los compañeros lo pusieron muy fácil y disfruté mucho», afirma el jugador.

Su regreso al club no es una noticia cualquiera. En las horas posteriores, compañeros como Álex Rubiera le dedicaron fotos y mensajes en las redes sociales con una etiqueta que Diego asume con tanto buen humor como resignación: 'el abuelo'. El jugador, que cumple pasado mañana 44 años, ya se ganaba la vida con el baloncesto cuando muchos de los chicos con los que comparte ahora vestuario ni siquiera habían nacido. «Ese apodo me lo puso hace un par de años Hatch, que debía de ser la única palabra en español que sabía», bromea Sánchez. En su currículo hay cerca de doscientos partidos en la ACB, una marca solo superada en Asturias por Saúl Blanco.

Su larga carrera lo llevó por toda España: Grupo Covadonga, Gijón Baloncesto, Linense, Guadalajara, Tenerife, Manresa, Menorca, Huesca y Oviedo. Hace un par de años, sin embargo, la vida laboral le hizo irse aún más lejos, a Charlotte, en Estados Unidos. Por su edad podía parecer su adiós definitivo al Gijón Basket, pero Diego Sánchez siempre tuvo en la mente volver. «Continué trabajando en el gimnasio, hacía preparación física cada día. En Estados Unidos he jugado ligas en sociedad deportivas del estilo del Grupo para seguir en contacto con la pelota, siempre que he podido me he apuntado a alguna», explica.

Ahora regresa a Gijón hasta el día 8 de enero, aunque a mediados de febrero espera estar de vuelta de forma definitiva. Desde Estados Unidos, el jugador gijonés no ha perdido en ningún momento su contacto con su antiguo club, una muestra más de su implicación en el proyecto. «He estado muy en contacto con todos. La filosofía, por lo que hablo con Fran Sánchez, es la misma. También había conocido ya al presidente nuevo y lo que han transmitido todos es una seriedad tremenda. Creo que están trabajando muy bien, así que ojalá el club siga creciendo».

Una mala racha reciente ha alejado al Noxtrum de la zona alta de la clasificación. Diego Sánchez, sin embargo, cree que el equipo está a tiempo de reengancharse. «Aún queda toda la segunda vuelta. Hay muchísimos partidos y el equipo está con ganas, muy bien anímicamente. Eso me gusta y creo que vamos a ir para arriba», afirma.

En su regreso a las canchas españolas, Diego Sánchez anotó seis puntos y capturó seis rebotes en poco más de catorce minutos. Todavía piensa en clave de jugador, aunque admite que el final definitivo de su carrera se acerca. Cuando llegue ese día -no necesariamente el próximo verano- su intención es seguir vinculado al club: «Habrá que hablarlo y ver qué cosas pueden encajarme, porque hay que pensar que el trabajo es lo primero. Yo de momento no me pongo fecha de caducidad, pero sé que en algún momento habrá que parar». El Noxtrum, de momento, celebra su regreso como el mejor regalo.