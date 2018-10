El Sanfer quiere dar un paso más El Zumosol Sanfer está preparado para el debut en Primera División Nacional. :: FOTOS OMAR ANTUÑA Carlos Galán y Rubén Pérez se cambian los roles para dirigir una plantilla muy joven y con muchas junior cedidas por el AdbaEl equipo colegial confía en asentarse en Primera Nacional tras un año complicado SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:41

El Zumosol Sanfer afronta con ilusión lo que será su segunda experiencia en Primera Nacional. Después de una temporada muy complicada, con muchas bajas a lo largo de todo el curso y malos resultados, el equipo ha dado un giro merced a un acuerdo de colaboración con el Adba, que ha visto en el conjunto colegial una oportunidad de oro para que sus jugadoras más jóvenes se fogueen antes de dar el salto definitivo a Liga Femenina 2.

Este nuevo proyecto de las 'mandarinas' estará comandado por Carlos Galán, que intercambia papeles con Rubén Pérez, entrenador del equipo las últimas dos temporadas. «El año pasado estaba él en primer plano y yo en segundo y este año hemos decidido cambiar un poco para que él desconecte un poco y también para las chicas. Creemos que es lo mejor, pero será una dirección conjunta y él seguirá teniendo mucho peso», explica Carlos Galán.

En cuanto a la nueva plantilla, que sólo cuenta con las renovaciones de Laura Menéndez, Nuria Maeso, Bea, Candela, Paula Guillén y María Piñera, y cuyos fichajes oscilan entre los 16 y los 18 años, Galán considera que «este año tenemos más riqueza, más alternativas para poder realizar cambios a lo largo de las jornadas y en los propios partidos. El año pasado teníamos una plantilla más corta y con el apoyo del Adba la intención es hacer mucho más fuerte el núcleo y afrontar mejor tantos los partidos como los entrenamientos, porque al final eso influye mucho en los resultados».

La competición se inicia el sábado con el derbi avilesino frente a La Biblioteca Innobasket

Galán recuerda que «el año pasado vivimos partidos muy duros. No es que fuésemos pocas a jugar algún partido, es que en siete u ocho partidos fuimos, cinco, seis o siete jugadoras como mucho. Así nos fue muy difícil competir y los resultados dieron muestra de ello. Este año, si todo va bien y toquemos madera, el día con el que menos jugadoras contaremos será con ocho, y lo normal es que tengamos diez u once por partido».

En lo que respecta al objetivo para esta ilusionante campaña, el entrenador colegial tiene claro que «lo principal es competir ante todo el mundo y hacer todo lo que podamos para ganar cada partido. No tenemos un objetivo cerrado de cara a final de año, sino que tenemos que posicionarnos en la Liga, asentarnos y ver cómo evolucionamos. Lo importante, como digo, es competir ante todo el mundo desde el inicio y sin complejos. Ya no será el primer año ni debemos tener miedo a nada. Queremos mejorar lo del año pasado, que no será difícil, y competir hasta donde nuestro nivel nos permita».

La fase regular de Primera Nacional es más corta que el pasado curso porque el grupo cuenta con dos equipos menos con respecto al pasado curso, uno de ellos el Skoda Avilés Basket, que se ha integrado en la Atlética Avilesina para esta temporada y ha salido a competir en Primera Autonómica. La competición comienza este fin de semana, más tarde de lo habitual, y el destino ha querido que el derbi avilesino se dispute ya en la primera jornada. Así, Jardín de Cantos acoge el sábado a las 20 horas un emocionante La Biblioteca Innobasket-Zumosol Sanfer.

La primera fase completará su primera vuelta antes de las vacaciones de Navidad, para regresar después de Reyes y finalizar a finales de febrero. Posteriormente, como el año pasado, los equipos disputará una segunda fase para más adelante adentrarse en la lucha por el ascenso.