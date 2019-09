«Todavía seguimos peleando por el material dañado, pero soy optimista» Paco San Martín bota el balón durante uno de sus múltiples partidos con el Garmat Avilés. / C. N. El palentino Paco San Martín afronta con ilusión una nueva temporada con el Garmat AvilésResidente en Guardo, se incorporará al equipo en octubre dispuesto a realizar un curso más un mínimo de 250 kilómetros semanales SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:15

Paco San Martín es uno de los jugadores más experimentados del Garmat Avilés. Natural y residente en Guardo, Palencia, lleva muchas temporadas recorriendo un mínimo de 250 kilómetros semanales por jugar al baloncesto en silla. «Tengo el trabajo en Guardo y es lo que me toca. Me voy para Avilés los viernes, entreno por la tarde y luego ya juego los partidos. Mucha gente me dice que estoy loco, pero es lo que me gusta y a estas alturas ya no voy a cambiar», sonríe.

Esta circunstancia especial es la carta de presentación de un San Martín al que la vida le cambió bastante allá por 2011, cuando, a través de enrolarse en las filas del Cosa Nuesa, comenzó a probar otras modalidades más allá del baloncesto. «Comencé a jugar en un equipo que había en Palencia, pero una temporada, por no ser gente suficiente en varios partidos, recibimos una sanción que nos dejó dos temporadas sin jugar», recuerda. Entonces, el guardés miró para Avilés. «Me había enfrentado muchas veces al Cosa Nuesa y les llamé para ver si podía jugar con ellos. Analizaron la situación y me dijeron que sí, por lo que comencé a ir todas las semanas».

Asentado en el equipo, San Martín comenzó a sentir curiosidad por probar con más modalidades deportivas. «La verdad es que todos los que hacemos deporte adaptado probamos varias cosas. Gracias al Cosa Nuesa, club al que siempre estaré agradecido, fui conociendo diferentes opciones y empecé a competir en atletismo, duatlón y triatlón», disciplinas en las que ya sabe lo que es disputar campeonatos de España, de Europa y del mundo, con varias medallas en su haber, alguna incluso de cariz mundialista. «Lo que más me gusta ahora mismo es el duatlón. El triatlón también, pero la natación la llevo un poco peor y me quedo con la bici y la carrera».

Una fractura de clavícula condicionó la última temporada del guardés, que estuvo seis meses sin poder hacer deporte. Sin embargo, «me recuperé bien, fui cogiendo la forma y para abril-mayo de este año ya me encontraba en buena forma. Acabé muy bien el curso con el baloncesto y después pude competir también en el resto de modalidades. La próxima cita será a finales de mes en La Coruña, con el Campeonato de España de triatlón. A partir de ahí, en octubre me incorporaré a los entrenamientos con el Garmat».

Paco San Martín se muestra «ilusionado» con la nueva temporada del equipo que dirige Gonzalo Vega. «Creo que va a volver a jugar Miguel Guerra y los jugadores que empezaron a competir el año pasado tienen un año más de experiencia, así que creo que habrá una buena plantilla». Lo único que le preocupa al palentino es «el material que se dañó con el accidente. Sé que el club sigue peleando con el seguro y a ver si se arregla todo a tiempo. Lo que comenzarán seguro son los entrenamientos y a partir de ahí iremos viendo, aunque soy optimista».

El palentino fue uno de los pocos miembros de la plantilla que no se encontraba dentro de la furgoneta cuando tuvo lugar el accidente. «Por motivos laborales no pude ir a Asturias esa semana e iba a desplazarme hasta Madrid desde Guardo. Estaba a punto de coger el tren cuando me enteré del accidente. La verdad que fue un shock y algo que mis compañeros nunca van a olvidar, pero no hubo que lamentar daños personales más allá de la lesión de Byron y el miedo se irá quitando poco a poco. Hay que seguir hacia adelante», sostiene. Por último, San Martín se deshace en elogios hacia la labor de Fundavi, pues fue becado varios años por sus éxitos nacionales e internacionales. «Es una Fundación que no para de crecer y un ejemplo para muchas ciudades que no tienen nada parecido».