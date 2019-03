«Siempre resulta especial medirte a un club del que has sido partícipe» Guillermo Arenas durante un partido en Pumarín. / E. C. «Si nos encontramos al Liberbank Oviedo en los 'play-off' es porque nosotros estamos en ellos, lo que sería una buena noticia» Guillermo Arenas Entrenador del Peñas Huesca HUGO VELASCO OVIEDO. Jueves, 28 marzo 2019, 00:24

Una de las personas que mejor saben lo que representa el Oviedo Club Baloncesto es Guillermo Arenas (Oviedo, 1977), quien logró como jugador con la elástica azul el ascenso a la LEB Plata, y como entrenador unos años después el ascenso a la LEB Oro, y la disputa de los 'play-off' a la ACB.

Mañana Arenas volverá a medirse, desde el banquillo rival, al equipo en el que militó durante diez años. Una experiencia que ya vivió en tres ocasiones, dos con el Huesca en LEB Oro y otra con el BVM2012 en la Copa Principado, saldándose todas ellas con triunfo del OCB.

-Mañana recibe a un Liberbank Oviedo en plena racha positiva.

-Ahora mismo el Oviedo está en su mejor momento de la temporada, y evidentemente para nosotros en estos momentos no era la mejor ocasión de recibirlo, ya que venimos de tener un bache de juego en los últimos partidos. Además nuestras opciones de 'play-off' pasan por estar fuertes en casa y el Oviedo no es el mejor rival para ello, ya que sabemos que nos va a costar muchísimo pelear el partido, no sólo la victoria, si no también el ser competitivos y estar al nivel de ellos. Ya que están a un nivel muy alto de forma y juego, y eso se demuestra en que llevan seis victorias seguidas y están en lo más alto de la tabla.

-¿Cómo cree que será el partido?

-Ellos estarán pensando en conseguir el factor cancha y tratar de estar lo más arriba posible, por lo que saldrán con el modo que tienen ahora, que es seguir acumulando confianza y victorias de cara a los 'play-off'. Así que para nosotros será muy complicado, ya que desde el inicio irán con mucha intensidad, no permitiéndonos ningún error, ni ningún descanso durante todo el partido.

-En la primera vuelta, tras su derrota en Pumarín, enlazaron cuatro triunfos consecutivas, ¿lo volvería a firmar?.

-Si se diera así lo firmaría. Con cuatro victorias creo que nos aseguraríamos estar en los 'play-off', algo que sería muy importante para nosotros. Lo que debemos mirar es el global y saber que después del partido contra el Oviedo nos siguen quedando muchos encuentros, quedando aún vivo nuestro objetivo, y con una la liga muy igualada. Lo que debemos tener claro es que tenemos que pelear en cada partido, y con la igualdad de esta temporada, igual que dos derrotas te ponen abajo, dos victorias consecutivas te suben en la clasificación.

-Medirse al equipo en el que militó durante una década y en el que hizo su debut como entrenador, ¿sigue siendo especial?.

-Para mí fue una etapa muy bonita como entrenador, en la que estuve muchos años, pero no sólo como primer técnico, ya que formaba parte del club desde su segundo año de creación, construyendo los cimientos del equipo femenino y del baloncesto base. Por ello siempre resulta especial medirte a un club del que has sido partícipe de todo eso.

-Con otros dos exOCB en el vestuario, como son Kenan Karahodzic y Agustí San, ¿siguen la actualidad del Liberbank Oviedo?.

-Evidentemente seguimos toda la temporada, pero en estos momentos más todavía. Además nos tocan bastantes equipos que juegan contra ellos antes que nosotros, por lo que nos toca verlos muy a menudo. Estoy contento de poder seguirlos, de estar viéndolos ahí y sobretodo siendo el equipo de mi ciudad. Que estén arriba y que tengan opciones de ascender este año es una alegría.

-Dada la situación en la tabla de los dos equipos, podría darse un cruce en la primera ronda de las eliminatorias por el ascenso.

-Si nos los encontramos en los 'play-off' es porque nosotros estamos en ellos, lo que sería una buena noticia. Todos los equipos que estarían en ellos tienen un nivel altísimo, por lo que serían unas eliminatorias complicadas.