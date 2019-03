«Mi sueño es lograr el ascenso a la ACB» Víctor Pérez suma 600 partidos en competiciones FEB. / M. ROJAS «Estoy orgulloso de haber dado con un club en el que me siento identificado y en el que he encontrado una estabilidad deportiva y personal» Víctor Pérez Capitán del Liberbank Oviedo Baloncesto HUGO VELASCO OVIEDO. Jueves, 7 marzo 2019, 00:13

El capitán del Liberbank Oviedo Baloncesto, Víctor Pérez (Sevilla, 1982), alcanzó ante el Real Canoe su partido 600 en competiciones profesionales. El sevillano repasa para EL COMERCIO sus diecinueve temporadas en activo y su futuro.

-Seiscientos partidos. ¿Una cifra mágica?

-Ver que llevo tantos partidos y toda una vida dedicada al baloncesto y al mundo de la canasta desde bien pequeños es algo que da incluso un poco de respeto y miedo. Esto empezó en casa cuando vi a mi hermano jugando en Sevilla e iba a verle a los entrenamientos cuando tenía siete u ocho años. A partir de esa edad fue cuando empecé a jugar. Lo de los 600 partidos es algo muy bonito, pero que ni tenía en mente. Surgió de una charla con un amigo el pasado fin de semana cuánto me preguntó cuánto tiempo llevaba jugando. Tras consultarlo dio la casualidad que llegaba a esa cifra.

-De ellos, 207 partidos son con la elástica del OCB, más de un tercio de su carrera deportiva.

-Estoy superorgulloso de haber dado con un club en el que me siento identificado desde primera hora y en el que he encontrado una estabilidad deportiva y personal. Para mí ha sido, y es, un sitio privilegiado y mi segunda casa. Llevo siete años y me queda otro de contrato, mi mujer también está aquí encantada, mi hijo ha nacido en Oviedo... Es algo muy bonito y que siempre llevaré en la memoria.

-Con un año más de contrato en Oviedo ¿hasta cuándo se ve jugando?

-Siempre que esté disponible, me encuentre con fuerzas de seguir ayudando, con ganas, siempre que sea útil para el equipo, pudiendo aportar y dar mi granito de arena para que el Oviedo Baloncesto siga creciendo, ahí estaré.

-De los 600 partidos, ¿recuerda alguno de manera especial?

-Recuerdo varios. El primer ascenso con el Gandía, un ascenso en Jerez, los tres ascensos en Oviedo y, sin lugar a dudas, el más reciente, el título de la Copa Princesa al ser el culmen de muchos años de trabajo. Fue el partido que más repercusión tuvo y el más bonito para el Oviedo Baloncesto y para mí también.

-¿Se podría decir que la Copa Princesa es el más especial de todos?

-Sin lugar a dudas, ya no sólo por el hecho de organizarla y jugarla en casa, sino encima por ganarla ante nuestra afición, en un Polideportivo de Pumarín que estaba a reventar. Va a ser un recuerdo imborrable.

-Y en la parte opuesta, ¿cuál es su peor recuerdo?

-Por suerte, no he tenido la desgracia de vivir ningún descenso, que me han dicho que es bastante duro. Pero sí en cambio eliminaciones con plantillas con las que quizás pudiéramos haber llegado más lejos. Como por ejemplo las dos últimas temporadas. O también en la 2009-2010 con el Tijola en LEB Plata, en la que quedamos segundos empatados con el Alcázar, no subiendo de manera directa por el 'basketaverage', y luego en los 'play off' perdimos la final en el cuarto partido.

-¿Cuál sería su sueño antes de retirarse?

-Sin duda, llegar lo más alto con el Oviedo Baloncesto, que eso significa a día de hoy subir a la ACB. Soy consciente que hay que tener los píes en el suelo y seguir el camino que llevamos hasta ahora. Creo que más pronto que tarde se llegará a ese momento, porque se están haciendo las cosas bastante bien. Y espero que sea mientras yo esté aún aquí.