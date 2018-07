El técnico mierense Arturo Álvarez se queda sin equipo Arturo Álvarez. / LEB ORO Entrenador revelación de la temporada, busca un nuevo banquillo tras protagonizar una gran campaña con el Prat ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Martes, 10 julio 2018, 00:29

Arturo Álvarez fue elegido entrenador revelación de la temporada finalizada en LEB Oro. Su gran campaña en el banquillo del Prat le sirvió para colarse entre los mejores técnicos de la competición. El mierense llevó al conjunto catalán a las semifinales por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. Un 'play off' en el que cayeron derrotados en el quinto partido frente al Melilla. Además, estuvo a punto de meter al equipo catalán en la Copa Princesa.

«Nadie esperaba estar en lo más alto a principios de temporada con jugadores debutantes en la categoría y otros que venían a reivindicarse. No pensamos en acabar segundos en la liga regular, caer en el quinto partido del 'play off' frente a Melilla y quedar fuera de la Copa Princesa por el 'basket-average'» comenta el entrenador, quien además asegura que «hemos superado todas las expectativas del club». «Son temporadas históricas. Hay que saborearlo, aprender de ellas y disfrutarlas porque no sabemos si se repetirán», hace hincapié.

Pese a su buen hacer, Arturo se encuentra ahora sin equipo tras desvincularse del club barcelonés, que el próximo ejercicio volverá a ser filial del Joventut de Badalona. «Es muy entendible que el club vuelva a recuperar su vinculación con el Joventut. Durante muchos años les ha dado éxitos. Lo entendí, eso es bueno para el club y yo he dado un paso en mi carrera», comenta.

Mientras piensa en su futuro, el asturiano ocupa su tiempo estos días en su Mieres natal, donde participa en el Basket Training Camp, un campus de baloncesto que este año cumple su segunda edición. «Buscaremos la mejor opción sin tener que cerrarnos a tener que volver al extranjero porque el mercado español esta ahora mismo casi todo ocupado, a excepción de uno o dos banquillos», advierte el preparador.

Ofertas del extranjero

Y es que Arturo Álvarez cuenta con varías ofertas del extranjero para afrontar un nuevo proyecto en el banquillo. Una, del Sigal Prishtina, el campeón kosovar, que el próximo ejercicio jugará la Copa de Europa, y dos de equipos de Brasil, país que conoce tras su paso por el Palmeiras y el Unitri Uberlandia.

No le supone mucho contratiempo tener que hacer las maletas a este trotamundos del baloncesto, que, además de dirigir a los mencionados equipos brasileños, también fue seleccionador nacional de Paraguay masculino y femenino: «No renunciamos a nada, pero ahora mismo creo que el horizonte esta más en irnos fuera que en quedarnos aquí».