Temporada con sabor agridulce

Directiva, técnico y capitán del Liberbank Oviedo Baloncesto hicieron balance de una campaña que acabó antes de los previsto

Cuatro días después de finalizar en Ourense de manera dramática la quinta aventura del Liberbank Oviedo Baloncesto en los 'play-off' de ascenso a la ACB, tres de las voces más reconocidas del club ovetense hicieron balance de una campaña que dejó un regusto amargo en su parte final. «Estoy algo triste por el desenlace de la temporada, no era lo que esperábamos, ni lo que el equipo merecía, aunque esto no tiene que empañar lo que ha sido una buena temporada», apuntó el director general del club, Héctor Galán, quien añadió: «No hay reproche alguno a la plantilla ni al cuerpo técnico, han dado todo lo posible y ellos eran los primeros en querer hacer un buen 'play off'».

El director general continuó con su repaso a un año en el que «el equipo ha respondido por encima de lo esperado cuando empezamos a trabajar en el mes de agosto. Estoy muy orgullosos del cuerpo técnico y jugadores por como afrontaron la temporada y como han vuelto a ilusionar a un montón de gente».

Precisamente la afición fue otro de los puntos de los que se sintió orgulloso Galán: «Estamos mal acostumbrados estas últimas temporadas porque el apoyo de la afición es muy bueno». «Si queremos seguir creciendo tenemos que hacerlo por la vía de la masa social», añadió en referencia al futuro de la entidad ovetense, la cual pasa por un nuevo pabellón: «Todos estamos enamorados de Pumarín, pero nos está limitando a nosotros como club y a nuestra afición a la hora de crecer».

Precisamente sobre este asunto el club estará pendiente de lo que suceda en los próximos comicios municipales: «Vamos a ver lo que pasa el domingo, lo único que pido es que podamos seguir teniendo la misma relación que hemos tenido durante todos los años de existencia del club, y que sigamos siendo importantes para ellos, y que a la hora de tomar decisiones se acuerden de nuestra demanda».

Respecto a alguna de las voces críticas que surgieron tras el pronunciamiento del equipo, el director general del OCB respondió: «No es ningún capricho ni trato de favor hacia nadie, si no que es una situación que la ciudad debería permitirse el lujo de tener, porque sería beneficioso para todos».

Aunque la temporada en el planto deportivo ya finalizó, el club trabaja en la planificación de la siguiente, la cual está «algo más avanzada que otros años» apuntó Galán, ante el hecho de tener asegurada la continuidad del cuerpo técnico, así como de cuatro jugadores, Víctor Pérez, Óliver Arteaga, Matti Nuutinen y Rolandas Jakstas. Una lista que podría verse incrementada en las próximas semanas si avanzan las ofertas de renovación que tiene sobre la mesa el club ovetense, como reconoció el propio director general.

Un futuro próximo para el cual hay un objetivo muy claro. «Que la gente cuando venga a ver el equipo jugar se marche contenta y orgullosa de ser aficionada de este club» recalcó Galán.

Por su parte Javi Rodríguez reconoció el mérito del Ourense. «La derrota en la eliminatoria fue merecida porque ellos fueron mejores, pero un poco cruel por como terminó», indicó el técnico del Liberbank, cuya opinión también compartió el capitán del primer equipo, Víctor Pérez: «Fue un final doloroso pero el Ourense fue el justo merecedor de la victoria».

Para el máximo responsable del banquillo azul, quien confesó estar agradecido por pertenecer a este club «Tengo que dar las gracias por estar donde estoy, soy un privilegiado», lo que se debe destacar es el trabajo a lo largo de todos los meses de competición y no sólo el de las últimas semanas: «Lo importante no es la meta, si no el trayecto de como llegamos ahí. Hemos hecho un muy buen baloncesto, no nos hemos rendido nunca, y eso es mucho más importante que el resultado final».