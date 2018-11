BALONCESTO El Teslacard busca un impulso ante el filial del Baskonia Osayande, a la izquierda, y Uccelo, en el entrenamiento de ayer en el Palacio. / AURELIO FLÓREZ «Nos enfrentamos a los jugadores con más talento de la LEB Plata y futuras estrellas de Euroliga», destaca el técnico Nacho Galán VÍCTOR MANUEL ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 24 noviembre 2018, 00:47

El Teslacard Círculo tiene ante sí una nueva oportunidad para coger aire y marcar un punto de inflexión en la temporada. El conjunto gijonés recibe a partir de las 20 horas en el Palacio al filial del Baskonia, un equipo con algunos de los jugadores más prometedores del baloncesto español y europeo, pero que llega a Gijón inmerso en una crisis de resultados que prolonga hasta las cuatro derrotas consecutivas.

Para el partido de hoy, Nacho Galán cuenta con la importante baja de Ángel Moro. El base gijonés sufre un esguince de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas hasta, al menos, la próxima cita del equipo. Para suplirlo, el técnico ha citado a Nacho Uccello, del Pumarín, un jugador que lleva entrenando con el equipo desde que comenzó la temporada y que ya entró en la convocatoria en partidos anteriores.

Pese a la mala situación del Baskonia, Galán destaca el gran potencial de la plantilla vasca. «Nos enfrentamos a los jugadores con más talento de la LEB Plata y futuras estrellas de Euroliga. Prácticamente toda la plantilla supera los dos metros y son capaces de moverse muy rápido y defender en toda la cancha», afirma el entrenador del Teslacard.

«Intentaremos de utilizar nuestras mejores armas defensivas, tener acierto en los lanzamientos y con el apoyo del público plantear de nuevo un partido intenso y espectacular para conseguir una nueva victoria en casa», añade Nacho Galán.

Swift, recuperado

Una de las noticias positivas para el Teslacard es la mejoría física de Robert Swift. El pívot norteamericano ha sufrido unas molestias en la rodilla que le han impedido rendir al cien por cien en los últimos partidos. «Ya casi no me duele porque me están dando el tratamiento adecuado y estoy preparado para el partido contra el Baskonia», aseguró el jugador ayer.

En el partido de hoy, Swift tendrá enfrente al lituano Jonas Paukste, un talentoso pívot de solo 18 años y una altura de 2.18 metros, así como al ala-pívot esloveno Macura. «Normalmente me encuentro más cómodo con los jugadores más altos, pero los entrenadores ya me advirtieron de que son jugadores muy habilidosos», apuntó el '31' del Teslacard.

El base Arturs Kurucs, uno de los jugadores más destacados en el pasado Europeo sub18, está siendo el hombre de referencia del filial del Baskonia en el tramo inicial de la temporada. A las órdenes del técnico Miguel Ángel Hoyo se encuentran también jugadores que ya han debutado con el primer equipo en ACB o Euroliga, como el escolta Miguel González. Swift, que cumplirá 33 años en los próximos días, espera «volver a ofrecer una victoria a la afición y poder celebrar contento mi cumpleaños el próximo lunes».