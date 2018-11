BALONCESTO El Teslacard Círculo busca un impulso ante el colíder de la categoría Osayande puede volver a la rotación del Círculo. / A. GARCÍA Los de Nacho Galán afrontan el partido ante el Clavijo con las dudas por lesión de Saúl Blanco y Shane Osayande VÍCTOR MANUEL ROBLEDO GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:32

El Teslacard Círculo Gijón encara con ambición el primero de los dos partidos que tendrá que afrontar esta semana. El equipo gijonés reciben esta tarde en el Palacio de Deportes a partir de las 20 horas al Clavijo, colíder de la categoría junto al Zamora y con ambicioso proyecto para regresar a LEB Oro tras su descenso del pasado curso.

El infortunio parece no dar tregua Teslacard en un tramo del campeonato especialmente exigente, con enfrentamientos a los equipos más duros de la categoría. En ese sentido, los de Nacho Galán pueden encontrarse hoy una piedra más. Su jugador más importante, Saúl Blanco, no pudo participar en la sesión matutina de ayer por una tendinitis rotuliana. El alero ovetense se puso de inmediato a disposición de los servicios médicos y su participación en el encuentro ante el Clavijo será duda hasta última hora.

Tampoco está confirmada la presencia de Shane Osayande. El ala-pívot canadiense no pudo jugar el sábado ante el Zamora por un esguince de tobillo que sufrió durante el primer entrenamiento de la pasada semana del que no termina de recuperarse al cien por cien. Si las molestias no remiten, el cuerpo técnico no arriesgará y optará por reservarlo para el partido del domingo ante el Plasencia.

El Clavijo llega al Palacio de Deportes en un excelente momento de forma. Al frente del equipo riojano se encuentra el ovetense Jenaro Díaz, entrenador del Gijón Baloncesto en la temporada 2008-2009 y miembro del cuerpo técnico de la selección española durante más de una década. Pablo Pérez, exjugador del Huesca en LEB Oro y con experiencia en ACB, acaba de incorporarse a la plantilla para cubrir la baja de Dídac Cuevas. El base Carlos Noguerol y el Alero Jorge Lafuente son dos de sus jugadores más destacados.

Viaje a Plasencia

En paralelo a la actividad deportiva, el Teslacard Círculo continúa trabajando en nuevas iniciativas alrededor del equipo. El club gijonés ultima los detalles del primer desplazamiento organizado para su afición con vistas al partido del domingo ante el Plasencia, que cobra una vital importancia por la situación clasificatoria de los dos equipos. Tendrá un precio de entre 85 y 100 euros para los adultos e incluye una noche de alojamiento y desayuno.