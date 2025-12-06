Triunfo sin paliativos para el Alimerka Oviedo

Cuarta victoria de la temporada para un dominante Alimerka Oviedo Baloncesto que no dio opción alguna al Grupo Alega Cantabria, al cual maniató, fruto ... a un sobresaliente acierto que se prolongó durante todo el partido, abanderado por los treinta y dos puntos convertidos en los primeros diez minutos y una ventaja ya entonces de once puntos. La diferencia en el marcador en ningún momento se resintió y fue aumentando paulatinamente hasta despedir el encuentro casi rondando la veintena de ventaja y adjudicándose un triunfo ante sus fieles en el Palacio de los Deportes de Oviedo que ha de dar mucha moral al conjunto dirigido por Javi Rodríguez de cara a lo que se viene.

Inicio ideado para el conjunto carbayón, que se hizo fuerte en su feudo y dueño de sus aros. Raúl Lobaco capitaneaba las hostilidades en un estratosférico primer cuarto en el que el jugador zaragozano ya dejaba diez puntos en su haber personal, imponiendo una velocidad de crucero anotadora en la que se sentía muy cómodo el cuadro local, corriendo, siendo valiente de cara al aro y buscando al jugador liberado. Al final del primer cuarto el marcador reflejaba 32-21, ya con una diferencia considerable para los carbayones que siguieron apretando.

Lógicamente, tal ritmo de anotación era muy difícil de mantener en el segundo cuarto, por lo que la productividad ofensiva se redujo, pero no así el dominio local. Marques Townes era ahora quien se convertía en el dueño y señor del encuentro con un despliegue físico y anotador dignos de un jugador de su altísima calidad. Grupo Alega Cantabria era incapaz de ver aro con asiduidad en estos minutos, negado de tres y en gran medida de dos, y veía como volvía a ceder el cuarto e irse ya a una diferencia alarmante al descanso (51-35). Pero más que la diferencia, las sensaciones eran mayores para el color ovetense que se iba al paso por vestuarios con unos porcentajes muy altos en el lanzamiento de dos y en el de tres. Un ritmo imposible de seguir para el conjunto cántabro.

Vuelta a la acción y con ella el equipo visitante encontró sus mejores momentos sobre la pista. Y es que, en este tercer cuarto, Grupo Alega Cantabria encontraba en el triple (hasta cinco en este periodo, más que en toda la primera mitad) el antídoto a la sangría de puntos que se había dejado en la primera mitad para rebajar por momentos a diez puntos la diferencia (65-55). No obstante, cuando más lo requería la ocasión, los de Javi Rodríguez apretaron en defensa y volvieron a sumar para evitar darle alas a su rival (74-62).

Autoridad en la recta final

Minutos de intercambio de puntos en el inicio del último cuarto con los visitantes tratando de rebajar a toda costa la desventaja de la decena de puntos (74-65), pero, de nuevo, mucha seriedad del cuadro ovetense, que se guardaba bien las espaldas y daba una estocada definitiva al encuentro con un nuevo triple de Marques Townes, de largo el mejor jugador del partido, que obligaba a tiempo muerto visitante (83-67) para cortar la hemorragia.

Sin embargo, de poco serviría, pues ayer no cabía respuesta frente al juego del Alimerka Oviedo Baloncesto, que seguiría constante durante los minutos finales para llegar a una considerable anotación y por instantes superar los veinte puntos de renta. Y así, sin mayor complejidad, la victoria se quedó en el Palacio de los Deportes y la cuarta victoria fue una realidad para el Alimerka Oviedo Baloncesto (97-79) que regresa con fuerza a la competición después del parón por las Ventanas FIBA.