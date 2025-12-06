El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lobaco, durante una acción de entrada a canasta justo debajo del aro. FOTOS: MARIO ROJAS
Alimerka Oviedo 97-79 Grupo Alega Cantabria

Triunfo sin paliativos para el Alimerka Oviedo

El conjunto ovetense sacó músculo para superar con mano de hierro al Grupo Alega Cantabria y sumar su cuarta victoria del curso con un gran Townes

Alfonso Alonso

Oviedo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:44

Cuarta victoria de la temporada para un dominante Alimerka Oviedo Baloncesto que no dio opción alguna al Grupo Alega Cantabria, al cual maniató, fruto ... a un sobresaliente acierto que se prolongó durante todo el partido, abanderado por los treinta y dos puntos convertidos en los primeros diez minutos y una ventaja ya entonces de once puntos. La diferencia en el marcador en ningún momento se resintió y fue aumentando paulatinamente hasta despedir el encuentro casi rondando la veintena de ventaja y adjudicándose un triunfo ante sus fieles en el Palacio de los Deportes de Oviedo que ha de dar mucha moral al conjunto dirigido por Javi Rodríguez de cara a lo que se viene.

