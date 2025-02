Último test del Liberbank antes del reto de los 'play off'

El Liberbank Oviedo Baloncesto cierra la fase regular de la LEB Oro con la visita a Pumarín, desde las 12.30 horas, del Granada, en un duelo en el que ambos equipos tienen todavía cosas en juego.

Sin opciones ya para disfrutar del factor cancha ... en la primer ronda de los 'play off', tras su derrota de la semana pasada en Castellón, los de Natxo Lezkano tienen aún pendiente definir su posición final en la clasificación, de cara a los cruces de las eliminatorias por el ascenso a la ACB.

Los azules dependen de sí mismos para finalizar quintos, una posición que se asegurarían venciendo al Granada, o siempre que el Alicante no se imponga en su visita al Palencia. Un objetivo este al que se aferrarán los ovetenses gracias a su racha de ocho triunfos consecutivos en su particular 'fortín', donde todavía no saben lo que es perder en el 2021.

Aparte de lo que acontezca en su enfrentamiento ante el cuadro nazarí, los azules estarán pendientes de lo que ocurra en el resto de encuentros, para saber quien será su rival en la primera ronda de los 'play off'. Un contrincante que saldrá del trío formado por Coruña, Castellón y el propio Granada.

De cara a este enfrentamiento la plantilla carbayona se encuentra bastante mermada físicamente, con varias piezas importantes tocadas. Cameron Oluyitan, que no llegó a viajar junto a sus compañeros a tierras castellonenses, se reincorporó a los entrenamientos el viernes, Micah Speight sufre molestias en la rodilla, por lo que su participación será duda hasta el último momento. Mientras que Harald Frey, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el duelo contra el Castellón, tiene un contractura en el trapecio. A pesar de todo, entrenó ayer con el equipo.

Pablo Pin tampoco estará exento de ausencias, ya que no podrá contar en Pumarín con Joan Pardina y Gonzalo Bressan. En cambio el técnico nazarí recupera para este trascendental choque a Alejandro Bortolussi.

Y es que el Granada llega a esta última jornada de la fase de ascenso en una dinámica positiva, después de imponerse en sus tres últimos encuentros. Una racha que sitúa a los rojinegros como segundos clasificados de la tabla, inmerso en el triple empate a doce triunfos con el Coruña y el Lugo.

Los de Pin necesitan de una victoria en Oviedo y de la derrota del Coruña en Castellón para finalizar primeros, y asegurarse de esta manera el factor cancha en todas las eliminatorias de los 'play off' a la máxima división del baloncesto nacional.