Veinticinco años encestando desde la silla Jesús Fernández, Ana Hevia y Aladino Pandiella, ayer con el cartel de la presentación. / MARIETA Medio centenar de personas asistirán a la proyección de un vídeo y a una cena de hermandad tras el partido Garmat Avilés-CAI Zaragoza El Quirinal acoge mañana la celebración de las bodas de plata de la modalidad en Asturias SANTY MENOR Viernes, 15 febrero 2019, 00:18

El salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés acogió ayer la presentación del acto de celebración del 25 aniversario del baloncesto en silla en Asturias, organizado por Fundavi, Fedema y el Club Deportivo Cosa Nuesa. El evento tendrá lugar mañana en el polideportivo del Quirinal, a la finalización del encuentro de liga de Segunda Nacional entre los anfitriones del Garmat Avilés y el CAI Zaragoza, que comienza a las 18 horas.

La concejala de Deportes, Ana Hevia, el presidente de Fundavi, Aladino Pandiella, y el presidente de Fedema, Jesús Fernández, fueron los encargados de presentar un acto en el que se proyectará un emotivo vídeo que repasará la historia de este deporte es Asturias desde su nacimiento hasta la actualidad. En el transcurso de esta proyección, se llevará a cabo la entrega de recuerdos a personas destacadas en estos 25 años. Una cena de hermandad, a la que asistirá medio centenar de personas relacionadas con este deporte en la región, cerrará la jornada.

El baloncesto en silla en Asturias comenzó con una visita del actual vicepresidente del Comité Paralímpico Español, José Alberto Álvarez, al actual gerente de Fundavi, Juan Bedia. Era el año 1994 y el primero era un joven entusiasta que presidía Fedema y pretendía crear el primer equipo asturiano de la historia del deporte rey para las personas con capacidades diversas, el baloncesto en silla de ruedas. Juan Bedia, por aquel entonces, había pasado de las canchas como jugador a los despachos como gerente, director general y alma mater del añorado Club Baloncesto Vetusta que dominó el basket asturiano de la década de los noventa.

Del Vetusta al Cosa Nuesa

El Vetusta, con 14 equipos femeninos y masculinos en competición, no dudó en aumentar su nómina, acogiendo una sección de baloncesto en silla de ruedas que supondría un hito a nivel nacional, pues nunca antes un club de basket convencional la había tenido. El Vetusta completó siete temporadas en la liga nacional, las cinco primeras con el propio Juan Bedia como entrenador del equipo, ante la indecisión de los entrenadores del Vetusta, que no se atrevían a ponerse al frente de un equipo que practicaba un deporte nuevo en Asturias y del que no había apenas información ni formación técnica. El nombramiento de Bedia como seleccionador español masculino, femenino y sub22 en enero de 2000 motivó el cambio en el banquillo, que asumió Manu Valles.

La aventura del equipo del Vetusta, ya patrocinado por Garmat, finalizó prematuramente cuando en noviembre de 2001 el alcalde Gabino de Lorenzo anunció un importante recorte en las subvenciones que tenía comprometidas con los clubes deportivos y Bedia, que seguía al frente del Vetusta compaginando su cargo con las selecciones nacionales, se vio obligado a pedirle a la Fundación Deportiva Municipal de Avilés que ayudara a este colectivo porque su club ya no podía hacerlo y se abocaba a una desaparición que se consumó en apenas dos años.

Avilés, con el decisivo apoyo del gerente de la FDM, Manuel Solís, acogió no solo este equipo de baloncesto en silla de ruedas, sino que facilitó e impulsó el nacimiento del Club Deportivo Cosa Nuesa que, desde 2002, es la gran referencia del deporte adaptado en Asturias y desde ese año cogió el testigo como único equipo asturiano de baloncesto en silla de ruedas.

Tras Bedia y Valles han dirigido al equipo Roberto González, Ismael Fernández, Roberto Llamedo y el actual Gonzalo Vega, con una esporádica vuelta a los banquillos de Juan Bedia en la temporada 2013-14. En total, vistieron la camiseta del Vetusta y del Cosa Nuesa un total de 43 jugadores en estas 25 temporadas, de ellos tres mujeres, con Patricia Sala con el mérito de ser la primera, y sus actuales compañeras en el Garmat Avilés Carmen Abella y Tania de la Cruz. El jugador con más partidos disputados es Aladino Pandiella, actual presidente de Fundavi, aunque otros referentes de este deporte como José Alberto Álvarez o Jesús Fernández también jugaron alrededor de 20 temporadas. Además, varios miembros del club han sido paralímpicos en otras disciplinas.