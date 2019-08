El viaje de los sueños de Álex Rubiera Álex Rubiera lanza a canasta durante un entrenamiento, en el Grupo Covadonga. / CAROLINA SANTOS El gijonés formará parte del equipo español en el torneo King Of Kings que se celebra dentro de una semana en Shangai VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Sábado, 3 agosto 2019, 00:10

Hace tres meses, al acabar un entrenamiento del Círculo Gijón en el Palacio, Álex Rubiera hizo una confesión a su compañero Saúl Blanco. «Le dije que tenía que ir a China como fuera. Me lo puse como objetivo y trabajé todo lo que pude en ello», recuerda. Rubiera le hablaba del King Of Kings Basketball Challenge, un torneo de carácter internacional que se celebra a partir del día 8 en Shangai con un equipo dirigido por Audie Norris como representante español. El sueño del jugador gijonés está a punto de hacerse realidad, tras recibir hace unos días la llamada del seleccionador comunicándole su convocatoria.

Rubiera, de 21 años, compartirá vestuario con jugadores curtidos en la ACB y en las principales ligas FEB, como Nacho Martín, Carlos de Cobos o Devin Wright. «Soy el más joven del equipo y voy con jugadores de mucho nivel y experiencia. Tengo ganas de aprender y competir con ellos», asegura.

El camino para ser convocado por Norris ha sido largo para Rubiera. El joven jugador ha promovido en los últimos veranos un equipo de baloncesto 3x3 con el que ha participado en los torneos más importantes de España y Europa. Una de estas pruebas, celebrada en Vitoria el pasado mes de junio, fue a su vez el evento elegido por Audie Norris para realizar una criba entre todos los jugadores inscritos sobre la que definir su lista. «Solo nos cogieron a mí y a Jorge Bilbao, mi compañero de equipo. El resto vienen por invitación», valora.

«Soy el más joven y voy con jugadores de mucho nivel y experiencia»

El King Of Kings Basketball Challenge de Shangai es un torneo privado que está despertando una gran expectación. «Es la primera vez que se celebra. Es un torneo mundial con dieciséis equipos en el que cada uno representa a un país: Estados Unidos, Letonia, China... El premio son 150.000 euros para el ganador», explica Rubiera. Aunque Norris hizo su selección inicial en base a un campeonato 3x3, la competición se desarrolla en formato cinco contra cinco, «aunque tienen algunas normas propias y parece que van a permitir más el contacto físico».

Álex Rubiera lleva todo el verano entrenando en solitario para llegar al 100% a la cita, que se celebrará entre los días 8 y 11 de agosto. Lo hace, eso sí, con la ayuda de Manolín González, segundo entrenador del Gijón Basket. «Hemos hecho entrenamientos individuales y ahora, las semanas previas, estoy con Pablo Córdoba, que es un buen amigo mío».

La llamada de Audie Norris sorprendió a Álex Rubiera en el Grupo Covadonga, su centro de operaciones cada verano. «Eran las nueve de la mañana, más o menos. Me llegó su mensaje diciéndome que contaba conmigo y que me pusiera en forma, porque es un torneo muy exigente», recuerda. La primera toma de contacto con el célebre exjugador norteamericano del Barcelona no ha podido ser más positiva. «Lo conocí en Vitoria. Le gustó cómo jugamos y de noche nos fuimos a cenar. Es un tipo alegre y muy simpático, tengo muchas ganas de que me entrene», afirma. En apenas una semana empieza el viaje que lleva meses esperando.