BALONCESTO Vibrantes finales del 3x3 de San Agustín en el Niemeyer Javi Candás y Nica tratan de frenar a Hugo Prieto. / PATRICIA BREGÓN Un punto decide la masculina a favor del Cabanón Beer Masters y en la femenina se impone Amago de Deportistas N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 20 agosto 2018, 00:46

El Centro Cultural Internacional Niemeyer vivió ayer la que Alberto Cuervo, organizador, calificó como la mejor y más emocionante final absoluta masculina del torneo 3x3 de baloncesto San Agustín. Un punto, 16-15, decantó un partido seguido por muchos aficionados que disfrutaron de un gran espectáculo deportivo.

El triunfo se lo llevó el equipo bautizado como Cabanón Beer Masters, formado por Nica, Javi Candás, Pablo Bretón y Adrián Macía. El equipo derrotado, Maricuento, no le iba a la zaga en potencial con Hugo Prieto, Guillermo Arenas, Eloy Arias y Héctor Macía, quien erró un tiro para forzar la prórroga tras un canastón anterior de Javi Candás. La final, a 20 minutos y con anotaciones de uno y dos puntos por canasta, fue muy intensa de principio a fin.

No llegó a tal grado de incertidumbre la disputa femenina por la superioridad del ganador, Amago de Deportistas, que se impuso por 20-8 a Chupipandi. La final fue dominada por el equipo formado por Sara Fraile, del Adba, su nueva compañera María Iglesias, y María José Cerqueiro, las dos de la cantera del Innobasket.

Las dos finales absolutas centraron el mayor interés, pero no le fueron a la zaga el resto de disputas por el título. En junior masculino Flower Team se impuso a King Kong Gun (11-4) y en femenino Estamos Aquí de Chiripa a Tu Madre (17-9); en cadete masculino Hugobalonmano 69 a Valar Morghulis (15-11) y en femenino Estamos Aquí de Chiripa a Las Guindillas (13-6); en infantil masculino Dream Team a El Lado Oscuro (21-8) y en femenino Relaciones a Parte a The Best Leonesas (15-9); en mini masculino, Despistaos CF a Uveros & Limoncios (19-8) y en femenino, Las Chiquistein a Las Bombas (20-9); y en baby, Los Señores de Tusken a Las Mosqueteras (12-4).

El concurso de triples fue ganado por Adrea Rodríguez Font y por Quique Gómez, que junto a los equipos recibieron sus trofeos en una ceremonia presidida por la concejala de deportes Ana Hevia.