Victoria sufrida del Liberbank hugo álvarez A pesar del marcador final, los ovetenses tuvieron que exprimirse al máximo en un partido que se mantuvo igualado hasta el último cuarto HUGO VELASCO Gijón Sábado, 23 febrero 2019, 23:32

La alegría y las sonrisas volvieron al Polideportivo de Pumarín después de que el Liberbank Oviedo Baloncesto se reencontrarse con la victoria, dos jornadas después, tras imponerse por 76-56 al Covirán Granada. Un marcador que puede resultar engañoso y dar a entender que los de Javi Rodríguez tuvieron un encuentro plácido y cómodo, pero fue todo lo contrario.

El conjunto nazarí dio muestras del porqué de su situación en la tabla, y su condición de equipo revelación en su primer año en la LEBOro.

Los de Pablo Pin saltaron con fuerza al municipal ovetense, el cual colgó el no hay billetes y lució un colorido especial en sus gradas, ante la iniciativa de teñirlas con el azul de la bandera de Asturias. Uno de los asistentes al partido fue el exoviedista Dani Pérez, miembro del equipo que ganó la Copa Princesa 2017.

Un parcial de 2-7 de inicio para los granadinos hizo despertar a los ovetenses, quienes respondieron con un 9-0, de la mano nuevamente de otra tarde acertada desde el perímetro, rozando el 45% de acierto.

El bueno trabajo de ambas defensas evitó que el marcador ascendiese con fluidez, finalizándose el cuarto con el 17-18 en el electrónico.

Esa intensidad en defensa provocó que los de Javi Rodríguez se cargasen rápidamente de faltas, de manera especial Joey Van Zegeren, quien cometió tres en los primeros siete minutos. Además ayer no fue la tarde del holandés, quien en el último cuarto se torció el tobillo izquierdo, impidiéndole disputar más de seis minutos.

El segundo cuarto se inició con Sergio Llorente enchufado, al lograr el base madrileño tres triples consecutivos que volvieron a poner al Liberbank al frente del marcador, con un renta de diez puntos (28-18).

Pero los granadinos, con Guille Rubio como referente ofensivo, lograron establecer nuevamente la igualada a 34, impidiendo Llorente con una acción de 2+1 que el partido se fuera al descanso en tablas.

Los ovetenses se marchaban al vestuario sin lograr ningún rebote ofensivo en los primeros veinte minutos, y tan solo Llorente, Roope Ahonen, Óliver Arteaga, Rolandas Jakstas e Ignacio Rosa sumaban puntos en sus casilleros de anotación. Mientras que en los de Pablo Pin eran hasta siete los jugadores que aportaron puntos al equipo.

Tras la reanudación la carga de faltas personales en los locales obligaban a Javi Rodríguez a dar unos minutos extra de descanso a piezas como Davis Geks y Jakstas. Esa carencia en el juego interior lo supieron compensar con Ahonen, quien en quince segundos dio un golpe de efecto al partido con un triple, un robo de balón y una asistencia para Steve Spieth, con la que los ovetenses cogían un poco de aire. Pero al igual que en muchos de los partidos de esta temporada en Pumarín las decisiones del trío arbitral, bastante rigurosas hacia el bando local, condicionaron el devenir del tercer cuarto. Eso provocó que se caldease por momentos el ambiente sobre la pista, donde Javi Rodríguez recibió incluso una técnica al reclamar a los colegiados una falta señalada a Jakstas en la zona granadina.

Con la grada volcada con su equipo ante lo que se veía sobre la pista, se iniciaba el último cuarto, en el que los carbayones partían con tres puntos de ventaja (54-51).

A diferencia de lo que sucedió en las dos últimas jornadas el Liberbank Oviedo supo mantener la intensidad en los momentos decisivos, con una imponente defensa que dejó en tan sólo un punto al Granada, en los primeros ocho minutos del cuarto. Mientras que en ataque el equipo, dirigido magistralmente por la batuta de Llorente, no fallaba y se despegaba en el marcador, para lograr la décimo cuarta victoria de la temporada, y sumar a su favor el basketaverage contra otro rival directo.

Javi Rodríguez: «Los diez jugadores han estado inmensos»

Javi Rodríguez declaró al término del duelo que el marcador «no refleja lo que fue el partido, el cual fue durísimo y bronco por momentos». El técnico gallego, reconoció que habían tenido «un problema con las faltas que nos condicionó las rotaciones, pero la clave estuvo en un aumento del tono defensivo con el que les paramos la circulación de juego». Para Rodríguez resultó vital el apoyo desde la grada:«El empuje de nuestra afición nos dio un plus, y eso fue la diferencia». «Es una gozada, un orgullo y una pasada jugar aquí, parece que Pumarín tiene 6.000 espectadores», apostilló. Respecto a su hombres, el míster indicó que «cuando jugamos los cuarenta minutos con intensidad y dureza, somos un equipo competitivo. Hoy los diez jugadores han estado inmensos, sumando y aportando». Respecto a la técnica recibida el gallego apuntó: «Mi trabajo es defender lo mío, y cuando veo que lo que sucede en la pista no me gusta, debo defenderlo, y más en mi casa».