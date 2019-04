Victoria sufrida con recompensa El Liberbank Oviedo se aseguró con el triunfo en Valladolid su quinta presencia en las eliminatorias por el ascenso a la Liga ACB HUGO VELASCO VALLADOLID. Sábado, 13 abril 2019, 02:56

En un partido no muy vistoso en el Pabellón Pisuerga, el Liberbank Oviedo Baloncesto logró una trabajada victoria por 79-85 ante el Carramimbre CBC Valladolid. Un triunfo que trajo consigo un premio añadido, al lograr el equipo de Javi Rodríguez su clasificación matemática para los 'play-off' de ascenso, además de dejar encarrilado el factor cancha.

Pero antes de la celebración el equipo tuvo que luchar en un partido que se inició con claro dominio del Valladolid, que saltó más activo al parqué, con un parcial de 10-2.

No fue hasta la entrada en pista de Sergio Llorente cuando el equipo carbayón logró reaccionar. El base madrileño dio un toque de alegría al juego y, con sus once puntos, reengancho a los suyos. Pero esa alegría se tornó rápidamente en tristeza al sufrir Llorente un esguince a pocos segundos del final del cuarto, lo que supuso un duro revés para Javi Rodríguez, ya que el madrileño no pudo continuar el choque.

Sin la presencia de Llorente en la dirección del juego, el Liberbank tuvo muchos problemas para poder llevar una continuidad en su ritmo. Aún así el acierto ofensivo, en esta ocasión en el juego interior, les permitió situarse al frente del marcador (24-25) a los cuatro minutos del segundo cuarto, tras una acción de 2+1 del mejor de los ovetense en Pisuerga, Óliver Arteaga. El pívot tinerfeño fue el MVP del partido al lograr quince puntos y tres rebotes, además su veteranía en el último cuarto resultó vital para el devenir final del choque.

La primera mitad del partido concluyó con un Liberbank en alza, que se fue al descanso seis puntos arriba (40-46), después de un parcial de 0-6, el cual tuvo su continuidad en la reanudación con sendos triples de Davis Geks e Ignacio Rosa y una canasta interior de Arteaga, que llevó a los ovetenses a disfrutar su mayor ventaja de la noche, catorce puntos (40-54).

Con la valentía y coraje que caracteriza al Valladolid, la misma que le llevó a ganar en su feudo esta temporada al Betis, Bilbao, Palma y Huesca, los de Paco García redujeron las distancias a base de la buena combinación que hicieron Greg Gantt, a la postre máximo anotador del partido con 20 puntos, y Óscar Alvarado. El base gran canario hizo valer su condición de mejor base de la categoría para repartir balones a sus compañeros, además de ganarle los duelos individuales a Alonso Meana, cuando el canterano azul tuvo que tomar las riendas del timón del equipo.

Precisamente en una acción de Gantt, en la que logró cuatro puntos tras decretar los colegiados una falta técnica de Davis Geks, se inició la remontada local, con la que llegaron a situarse a tan sólo cuatro puntos (58-62) al final del tercer cuarto.

Con todo por decidir en los últimos diez minutos, una mejoría en el ataque, así como en el balance defensivo del Liberbank, llevó a los de Rodríguez a establecer nuevamente la barrera psicológica de los dos dígitos de diferencia (64-74), con un gran acierto interior de Arteaga y Joey Van Zegeren, que superaba a una defensa del Valladolid mermada por su intenso trabajo en el cuarto anterior.

Álex Reyes buscó la remontada para el cuadro pucelano, pero ya no había tiempo ni fuerzas para evitar el vigésimoprimer triunfo del Liberbank esta temporada.

La siguiente meta para el equipo de Javi Rodríguez será el factor cancha, algo que podría llegar la próxima semana, en la visita de un Real Betis ya campeón, a Pumarín.