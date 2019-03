BALONCESTO Una Wanyama para salvar al Antuña Adba El director deportivo Amalio Álvarez y Mercy Wanyama posan con la camiseta del club. / OMAR ANTUÑA «Quedan seis finales y el objetivo es conseguir la permanencia y hacerlo bien para tener opciones de seguir en el equipo» Mercy, hermana del jugador del Tottenham y del exoviedista Mariga, aterriza con ilusión en Avilés SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:30

La pívot keniata Mercy Ayitso Wanyama fue presentada ayer como nueva jugadora del Inmobiliaria Víctor Antuña Adba y en sus primeras palabras desveló una historia más que curiosa. No era casualidad: se apellida Wanyama y es hermana de Víctor Wanyama, jugador del Tottenham de la Premier League, y de McDonald Mariga Wanyama, centrocampista que el pasado curso militó en el Real Oviedo y que hizo historia al convertirse en 2010, cuando militaba en el Inter de Milán, en el primer keniata en disputar la Champions League de la UEFA.

Pero la saga Wanyama no acaba ahí. Su padre, Noé, fue extremo izquierdo en el AFC Leopards y en la selección keniata y ahora es entrenador, mientras que Mercy, Víctor y McDonald tienen un hermano, Thomas, que juega en el Sofapaka, campeón de la Liga Premier de Kenia. Por tanto, los genes deportivos de la familia son indudables y, gracias a las buenas temporadas realizadas en su país, donde llegó a ser capitana del equipo de baloncesto de la Langata High School, Mercy ha logrado cumplir su sueño de dar el salto a Europa.

La pívot entró en la órbita del Adba bajo recomendación el entrenador del Durán Maquinaria Ensino de Liga 1, que la había tenido a prueba entre noviembre y enero. No convenció al conjunto gallego para la máxima categoría, pero fue recomendada para un Adba que desde el primer momento comenzó a mover los hilos necesarios para que la keniata pudiese llegar a Avilés. «Tenía ganas de jugar en España, mi hermano McDonald me habló muy bien de Asturias y estoy muy ilusionada con esta oportunidad», explicaba ayer la jugadora, que no quiere una aventura corta en el club. «Ahora mismo sólo pienso en los seis partidos que quedan, pero me gustaría hacer las cosas bien y quedarme aquí más tiempo».

Para ello, es básico que el Antuña Adba logre la permanencia en la categoría, objetivo que se ha puesto muy complicado después de la victoria de Maristas frente a Mataró el pasado fin de semana. «Soy consciente de lo que se juega el club y que el sábado tenemos una final contra el Arxil, pero llego muy bien físicamente, no he parado de entrenar dudo y espero ayudar lo máximo posible a mis compañeras en la cancha», apunta.

Refuerzo necesario

El director deportivo, Amalio Álvarez, artífice de una contratación que fue muy compleja por el papeleo necesario para que la keniata pudiese viajar, se mostraba satisfecho con la llegada de Mercy, pues «necesitábamos a gente por dentro y es una jugadora de 1,85 muy atlética que nos puede ayudar mucho». De la misma opinión es el técnico Juanjo García, que no se quiso perder la presentación del último fichaje del club. «El vestuario necesitaba un soplo de aire fresco, ilusiones renovadas y la llegada de Mercy demuestra que el club ha hecho un gran esfuerzo y seguro que servirá de motivación para el resto de jugadoras».

Aunque la keniata se define como un '4', todo hace indicar que actuará como pívot al lado de Bojana Kovacevic. «Tengo ganas de probar el baloncesto europeo y espero dar mi mejor versión», concluye.