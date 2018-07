Yolanda Mijares regresa a los banquillos en el junior masculino del Castrillón

Yolanda Mijares regresa a los banquillos. Aunque desde su salida del Adba se ha mantenido activa con su campus y colaborando puntualmente con distintos clubes de la comarca, esta temporada ejercerá como entrenadora del equipo junior masculino del Club Baloncesto Castrillón. Mijares estará acompañada en esta nueva aventura por su preparador físico de confianza, Javier Fernández-Río.

«Siempre he dicho que me da igual entrenar al equipo nacional que a un alevín y estoy muy ilusionada con este nuevo reto. En Castrillón me han recibido con los brazos abiertos y han insistido mucho en que esté aquí. El objetivo es que los chicos mejoren física y técnicamente para poder ayudar al equipo», explicaba ayer a LA VOZ.

Mijares ya había colaborado junto al anterior entrenador del equipo, Franky, en la preparación de la final a cuatro por el ascenso. «Me llamó y, al igual que los jugadores, me ha animado a afrontar este reto». La entrenadora avilesina también agradece la confianza de Fernando Barbolla, de AgorAstur Formación, que patrocinará al equipo «y que fue de los que más insistió en mi llegada a Castrillón».