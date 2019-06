Aitor Rodríguez sigue en el equipo pese a tener buenas ofertas Sábado, 29 junio 2019, 01:30

El proyecto deportivo del Toscaf Atlética promete con los fichajes, sobre todo el de David Álvarez, y renovaciones como la que se oficializó ayer, la de Aitor Rodríguez. El jugador avilesino, que ha vuelto a ser el máximo goleador no solo del equipo sino del grupo B, firmó su compromiso, por tres años, tras rechazar algunas buenas ofertas, como la del Lavadores de Vigo, con dinero de por medio que finalmente no ha podido mover a Aitor del sitio en el que está pese a que en el Toscaf Atlética no se cobra. Por ese motivo hay que valorar que el primera línea continúe por octava temporada consecutiva en el conjunto de Juan Muñiz.