BALONMANO «Con el apoyo del público tendremos opciones» Aitor lanza a portería durante un entrenamiento. / JOSÉ PRIETO Aitor espera que el buen ambiente que se respira en La Magdalena dé alas al Toscaf mañana frente al líder San Pablo Universidad de Burgos SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 9 noviembre 2018, 00:23

Una temporada más, Aitor sigue siendo el buque insignia de un Cafés Toscaf Atlética Avilesina en el que el colectivo siempre prima ante las individualidades. Máximo goleador del equipo y objetivo principal de los rivales a la hora de centrar los marcajes, ha comenzado el curso a un gran nivel, a pesar de las molestias físicas que, como el resto de sus compañeros, lleva como puede durante la semana para estar disponible los sábados.

«La verdad es que estamos todos de 'mírame y no me toques'. Muchos ya venimos con molestias desde hace tiempo y los golpes y las torceduras no ayudan. Yo el lunes no pude entrenar por una torcedura en el tobillo que me produje en La Robla, pero ya estoy bastante bien», reconocía ayer a este periódico antes de comenzar a entrenar.

Aitor define como «increíble» el arranque liguero del conjunto avilesino, que acumula cinco victorias seguidas y un empate en seis partidos disputados. La clave, que «los que llevamos más año seguimos igual, con la misma lucha y entrega en cada partido, y los chavales que vienen de abajo se han adaptado muy bien y nos están ayudando mucho».

Todo ello a pesar de la falta de centímetros, pues «si nunca fuimos un equipo altísimo, con la marcha de Fidi -Alejandro Fidalgo- pues mucho menos. Pero bueno, somos rápidos, ágiles, y tenemos otras armas que debemos explotar». Tanto Aitor como el resto de sus compañeros aguardan con motivación el partido de mañana, que les medirá a las 18 horas en La Magdalena al líder indiscutible San Pablo Universidad de Burgos. «Son un equipo que ha fichado muy bien y será difícil ganarles, pero con el apoyo del público tendremos opciones. Espero ver un gran ambiente en La Magdalena».