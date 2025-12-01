El balonmano avilesino mira al futuro

El partido de Primera Nacional entre el Horizonte Atlética y el Caja Rural Balonmano Zamora fue el escenario ideal este sábado para la presentación de ... la cantera del balonmano avilesino. Participaron un total de veinte equipos, con cerca de 300 niños y niñas desde las categorías de iniciación, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil hasta el segundo equipo sénior del Horizonte Atlética.

Se incluyen en estas categorías inferiores los equipos del Colegio Público de El Quirinal, donde la labor de Carlos Bedia en la captación de niños y niñas se vuelve fundamental para la buena salud que atraviesa la cantera del balonmano en Avilés, del Colegio Salesianos Santo Ángel, el GD Bosco y de la Atlética Avilesina, junto con la Escuela de Balonmano que reactivó la Atlética con el jugador del Horizonte Sergio Murcia, que a pesar de no haber podido debutar aún con el equipo desde su llegada se ha implicado en el día a día del club.

La sección femenina crecerá con un equipo sénior entrenado por Diego Lafuente para intentar llegar a la élite

Desde la Atlética Avilesina se anunció que la Escuela dará un paso adelante el próximo año instaurando una Escuela de Tecnificación para trabajar la técnica individual de todos los jugadores que quieran profundizar en el entrenamiento y la formación en el juego del balonmano.

Por la pista de La Magdalena también pasaron los equipos femeninos de la Atlética, que sigue creciendo en número de niñas y que sigue siendo una apuesta del club en su estrategia de crecimiento, y en la que el trabajo de Ana García, César Sánchez y Jaime González se ve fortalecido con la incorporación de Diego Lafuente, quien se hará cargo del equipo sénior que la Atlética conformará para la próxima temporada, con la intención de llegar a la élite del balonmano femenino. Es un proyecto en paralelo al equipo masculino, en el que también el club avilesino ha hecho una apuesta por lograr el ascenso a la División de Honor Plata.

El presidente de la Atlética Avilesina, Gerardo González, se muestra satisfecho y a la vez ambicioso, conocedor de que el futuro del club, «más allá de poder intentar realizar fichajes, pasa por la formación tanto de técnicos como de jugadores que sean la base de sus primeros equipos, en una ciudad acostumbrada a sacar jugadores de renombre nacional».

El reciente acuerdo con el Real Avilés Industrial y la incorporación a la Ciudad Deportiva del club de fútbol también supone para el presidente «un motivo d esperanza para poder sumar así instalaciones en las que crecer en esta apuesta por la cantera», a la que quiere sumar más colegios de la ciudad para que el balonmano no sólo tenga presencia en El Quirinal y en el Santo Ángel, a los que llegan niños y niñas de otros colegios que aún no cuentan con la actividad entre sus extraescolares, «lo que demuestra que el balonmano está llegando a toda la ciudad con la esperanza de revivir los tiempos del Villa de Avilés en Asobal», concluyó González.