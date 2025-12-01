El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de jugadores y entrenadores de cantera del balonmano avilesino, junto al primer equipo de la Atlética, el pasado sábado tras el partido del Horizonte ante el Zamora. A. A. A.

El balonmano avilesino mira al futuro

Cerca de trescientos jugadores de veinte equipos se presentan bajo el paraguas de la Atlética Avilesina, que abrirá una Escuela de Tecnificación

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:49

El partido de Primera Nacional entre el Horizonte Atlética y el Caja Rural Balonmano Zamora fue el escenario ideal este sábado para la presentación de ... la cantera del balonmano avilesino. Participaron un total de veinte equipos, con cerca de 300 niños y niñas desde las categorías de iniciación, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil hasta el segundo equipo sénior del Horizonte Atlética.

