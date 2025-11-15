Braulio lanza al Horizonte Atlética a su tercera victoria consecutiva

La ovación de la tarde ayer en el polideportivo de La Magdalena se la llevó el portero del Horizonte Atlética, Braulio de la Iglesia, héroe ... del partido. A pesar de lo abultado del marcador de ambos contendientes, lo paró casi todo, sostuvo a su equipo en los momentos delicados y hasta anotó dos goles, con el permiso de Aitor Rodríguez y Adrián Cuevas, los otros protagonistas de la jornada. Más no se puede pedir de una actuación que lanzó a los avilesinos hacia su tercera victoria consecutiva que mantiene intactas las opciones de jugar la fase de ascenso.

El Horizonte Atlética fue práctico en el arranque de partido y se presentó en el minuto 10 con tres goles de ventaja. Parecía un buen punto de partida para irse en el marcador, sobre todo porque en ese momento ya parecía la tarde de Braulio, sobresaliente en la portería local. Si sus compañeros hubiesen estado atentos a sus rechaces quizás el partido se hubiese decantado antes del lado avilesino, pero el Astillero aprovechó para establecer un empate a nueve en el que también tuvieron mucho que agradecer a su portero, Sergio Rosa.

Horizonte Atlética Avilesina Braulio de la Iglesia (2) y Sergio Villegas; Carlos Costoya, Jaime González (3), Carlos García (2), Puig (4), Adrián Cuevas (8), Silvino (1), Ardisana, Luis Sierra (1), Aitor Rodríguez (8), Kreikemeyer (2), César Sánchez (2), Hugo Fernández Monje (1), Manel (4) y Sergio Iglesias. 38 - 31 Astander Astillero Sergio Rosa y Jesús Marín; Collantes (1), Bedia, Franqueza (3), Manuel Rosa (3), Balsa, Rey (4), Alonso (7), Gerardo, Castresana (5), Arroyo (5), Eduardo Martínez (2), Perona y Lavín (1). Marcador cada cinco minutos 1-1, 6-3, 9-8, 11-11, 13-13, 17-15 (descanso), 18-17, 22-19, 25-19, 31-23, 35-25, 38-31.

Árbitros Pablo Castellanos y Santiago Piñera. Excluyeron a Silvino, Luis Sierra, César Sánchez, y Rey (2). Mostraron cartulina amarilla al banquillo del Horizonte por protestar.

Incidencias Décima jornada del grupo B de Primera Nacional Masculina disputada en el Polideportivo de La Magdalena. 600 espectadores.

Puig deshizo la igualada en un buen lanzamiento lejano, aunque el partido había entrado en un intercambio de goles, a pesar de las buenas actuaciones de ambos porteros. Los cántabros aprovecharon el momento dulce de su portero para hacer dos buenos balances defensa-ataque y tomar una ventaja de dos goles (11-13) en el minuto 20, lo que forzó un tiempo muerto de Juan Muñiz.

El técnico avilesino hizo varios ajustes, en defensa para frenar a jugadores como Rey o Alonso, y en ataque. También dio entrada a la cancha a Costoya y a un Aitor Rodríguez que puso en marcha un recital ofensivo que no se detendría hasta el final del partido. Con Braulio de nuevo desatado sacando lanzamientos imposibles, Aitor puso el empate a 13.

El Horizonte tuvo de nuevo ocasión de romper el partido, pero no lo consiguió por culpa de las imprecisiones en ataque que seguían dándole vida al Astillero. Adrián Cuevas empató a catorce y desde ese instante y hasta el descanso dos exclusiones, una en cada bando, fueron mejor gestionadas por los avilesinos, que se fueron al vestuario dos goles arriba (17-15) que pudieron ser más.

Partido roto

La segunda parte comenzó con una dinámica de intercambio de golpes similar a la primera. El Astillero neutralizó enseguida la ventaja, pero de nuevo Aitor Rodríguez fue un 'puñal' que atravesaba a su antojo la defensa cántabra. La Atlética amagaba con irse gracias, cómo no, a Braulio y a jugadores acertados en ataque en momentos decisivos, como el citado Aitor, Jaime González o Adrián Cuevas.

Y tanto fue el cántaro a la fuente, que se rompió en el último cuarto de hora con un gol en lanzamiento por la espalda de Aitor Rodríguez que suponía el 24-20. Carlos García desde el pivote y un penalti transformado por Adrián Cuevas ponían la distancia en seis goles, insalvable ya a esas alturas para el Astillero.

El Horizonte Atlética sumaba así su tercera victoria consecutiva y trece puntos que colocan de forma provisional a los avilesinos a uno de la segunda plaza. La próxima jornada visita al Safa en Madrid el sábado 22 de noviembre.