¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Aitor Rodríguez, en un lanzamiento sobre la portería del Astillero. Pablo Nosti
Horizonte Atlética 38-Astander Astillero 31

Braulio lanza al Horizonte Atlética a su tercera victoria consecutiva

El portero sostuvo a los avilesinos en momentos claves del partido y el recital goleador de Aitor Rodríguez y Adrián Cuevas remataron a un combativo Astillero

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

La ovación de la tarde ayer en el polideportivo de La Magdalena se la llevó el portero del Horizonte Atlética, Braulio de la Iglesia, héroe ... del partido. A pesar de lo abultado del marcador de ambos contendientes, lo paró casi todo, sostuvo a su equipo en los momentos delicados y hasta anotó dos goles, con el permiso de Aitor Rodríguez y Adrián Cuevas, los otros protagonistas de la jornada. Más no se puede pedir de una actuación que lanzó a los avilesinos hacia su tercera victoria consecutiva que mantiene intactas las opciones de jugar la fase de ascenso.

