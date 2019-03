La carrera de obstáculos de Jaime González Jaime González se tomará un descanso antes de volver a pasar por el quirófano. / MARIETA El jugador del Toscaf Atlética tendrá que empezar otra vez de cero con su tercera operación de rodillaTras superar una rotura del ligamento cruzado derecho en edad juvenil, el avilesino recayó hace un mes de la sufrida el pasado año en la izquierda NACHO GUTIÉRREZ Sábado, 2 marzo 2019, 00:49

La cara más amarga del deporte, muy por encima de los malos resultados, son las lesiones. Las graves, vaya. Y si encima se repiten, la cosa se convierte en una auténtica carrera de obstáculos en la que hay que tener mucho de aquello para volver a levantarse.

De eso sabe un rato un espigado jugador de balonmano de 1.88 y 76 kilos, Jaime González García (Avilés, 3-4-1997). Con 22 años habrá pasado tres veces por el quirófano para reparar una de las roturas más graves que puede sufrir un deportista de competición: el ligamento cruzado anterior de la rodilla. En su etapa juvenil fue la derecha, jugando con la selección asturiana. «Un palo, estaba en un gran momento», recuerda. A esa edad la recuperación fue rápida y pudo completar su fase de formación en el Bosco, donde comenzó de minibenjamín.

Su destino, la Atlética Avilesina, el Toscaf, donde cumple su tercera temporada, aunque en realidad son dos porque la actual se la ha perdido. En mayo de 2018, en la visita del Santoña a La Magdalena, «sentí de nuevo esa sensación», dice al referirse al momento en el que sabe que ha ocurrido lo peor. Otra vez, ahora en la rodilla izquierda: «Se me quedó clavada en una finta y noté ese chasquido que ya conocía». Había que pasar de nuevo por el taller, por las manos del traumatólogo avilesino, exjugador de balonmano, Armando Campa.

«Hice lo mismo que la otra vez en cuanto a la recuperación. Ahora creo que me quedé corto en el trabajo de musculación de la pierna», lamenta al rememorar lo sucedido semanas atrás, en enero, cuando ultimaba su puesta a punto para reaparecer: «Había recibido un golpe en un entrenamiento y la rodilla se inflamó un poco. No le dimos más relevancia, pero días después, en un partido de entrenamiento en Gijón con el Grupo, tuve que parar».

La posterior revisión médica confirmó el presagio: rotura del ligamento reparado. «Tienes que asumirlo, es mejor no pensar en ello, aunque está ahí», dice Jaime, que ya tiene callo en esto de superar lesiones tan importantes. Como también lo ha sido la decisión del jugador de posponer su tercera intervención quirúrgica para finales de agosto, lo que supondrá una segunda campaña casi en blanco: «Acabo de recuperame de la anterior operación y no me hago a la idea de empezar otra vez ahora. Por decirlo de alguna manera, necesito desconectar, centrarme en los estudios y cumplir los planes previstos para el verano».

Juan Muñiz, su entrenador en el Toscaf, «me ha dicho que esperará por mi regreso lo que haga falta y se lo agradezco. Es una persona con la que tengo absoluta confianza y entiende mi decisión». Cuando llegue el momento de pasar de nuevo por las manos del doctor Campa, Jaime despeja posibles dudas: «Tengo clara la idea de volver a jugar y lo haré. Seguro que no llegaré lejos, pero disfruto con el balonmano, es un deporte que me llena». Convencido de sus palabras, remarca que «esta vez voy a ir con calma, quiero recuperarme al cien por cien para volver».

Reconoce que el suyo es un deporte de mucho contacto, «mis lesiones han sido casuales, pero es cierto que te llevas algunos golpes y hay caídas que no controlas». Peor que recibir un mandoble de la defensa rival es estar en la grada: «No sabes lo que se sufre sin poder estar ahí abajo con tus compañeros. Encima este año muchos partidos se han resuelto al final y te pones nervioso».

Disputar la fase de ascenso es el reto: «No sabemos si se va conseguir, pero hasta el último momento el equipo se va a dejar el alma». Jaime destaca el mérito del Toscaf: «Físicamente muchos nos superan. Eso obliga a jugar un balonmano dinámico, intenso y muy veloz para superar a las defensas rivales. Para hacerlo se requiere calidad».