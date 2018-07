BALONMANO Causa común de los equipos asturianos Una jugada del un partido entre la Atlética y el Grupo de la pasada temporada. / PATRICIA BREGÓN La Avilesina lidera una iniciativa para que el Procoaf, Grupo y Oviedo, separados en dos grupos, puedan hacerlo en uno la próxima temporada N. GUTIÉRREZ/J. L. CALLEJA AVILÉS. Martes, 17 julio 2018, 00:16

Los cuatro clubes asturianos de la Primera División Nacional masculina han decidido unir sus fuerzas para intentar lo que consideran un atropello por parte de la Federación Española de Balonmano, que la pasada semana hizo pública la composición de los grupos de la categoría, separando a los cuatro equipos del Principado de Asturias en dos distintos.

Tras conocerse una decisión con la que nadie contaba en esta región, los cuatro presidentes de Toscaf Atlética Avilesina, Grupo Covadonga, Procoaf Jovellanos y Cronistar Base Oviedo, salieron a la palestra para mostrar su perplejidad al ser «la primera vez que los equipos asturianos compiten en grupos distintos», denunciando «el grave perjuicio a nivel económico que supone perder dos partidos al lado de casa en cuanto al viaje y la taquilla al tratarse de rivales regionales que arrastran muchos aficionados».

Estas reacciones conjuntas expresadas en este periódico la pasada semana, quedarán reflejadas en una nota conjunta que los cuatro presidentes de los clubes asturianos firmarán con destino, primero, al responsable de la Territorial, Manolo García de la Cámara, para que se posicione en cuanto al apoyo de esta iniciativa.

A lo largo de este martes, la carta será remitida a la Federación Española de Balonmano por si hay alguna posibilidad de dar marcha atrás a la separación de los asturianos, Procoaf y Cronistar, con los equipos gallegos, Toscaf y Grupo, con los madrileños y castellano-leoneses. «Por lo menos queremos que se nos escuche y sepan nuestro malestar. No cuestionamos el grupo en el que tengamos que estar los asturianos, lo que queremos es estar en el mismo y no separados, porque el perjuicio económico es importante», subraya Gerardo González, presidente de la Avilesina y quien propuso a los otros tres dirigentes una reacción con la que todos están en la misma sintonía: «Tenemos serias dudas de que se pueda revertir la situación, pero que no sea por no intentarlo».

De la Cámara apoya

Por su parte, Manuel García de la Cámara se mostraba un tanto contrariado por el hecho de que los cuatro equipos asturianos estén divididos en dos grupos, «porque es cierto que esto nunca había ocurrido».

En este sentido, les mostró todo su apoyo y comentó a sus respectivos dirigentes que «expondrá el asunto esta misma semana a Francisco Blázquez, presidente de la Federación Española».

De la Cámara fue testigo de la composición de los grupos, pero deja bien claro que «comenté el asunto y por el momento no pude hacer nada, aunque insistiré para ver qué soluciones hay». Y es que este jueves se realizará el sorteo de los cuatro cuadros de la Liga de Primera.

Asimismo, reconoció que «los equipos femeninos femeninos asturianos también salieron perjudicados con un viaje más a canarias, al que también comentaré en Madrid».