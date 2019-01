«Consolidar el proyecto deportivo y modernizar el club son mis objetivos» Pelayo Álvarez Lafuente, ayer en el Pabellón de La Arena. / AURELIO El dirigente más joven del balonmano español, de solo 28 años, asegura que la renuncia a jugar en Europa fue una decisión correcta: «No se puede hipotecar un club» Pelayo Álvarez Nuevo presidente del Liberbank Gijón J. L. CALLEJA GIJÓN. Jueves, 31 enero 2019, 00:27

Pelayo Álvarez Lafuente (Gijón, 1990) se proclamó ayer nuevo presidente del Liberbank Gijón de la División de Honor femenina al ser el único candidato. Toma las riendas del club tras fallecer el pasado verano su padre, Miguel Álvarez Baños, quien llevó los destinos de la entidad fabril durante más de dos décadas. El principal objetivo del presidente más joven del balonmano nacional será consolidar el proyecto deportivo y modernizar el funcionamiento interno de la entidad fabril. Al igual que su progenitor, vigilará mucho el aspecto económico y espera contar con el apoyo de las instituciones y de empresas como su actual patrocinador para crecer a nivel social y también para lleguen al primer equipo jugadoras de las escuelas deportivas.

-¿Cómo surgió la idea de presentar su candidatura?

-El club necesitaba dar continuidad al proyecto y el presidente ya no estaba. Era cuestión de tiempo convocar elecciones. Me presenté dentro de un buen consenso de la junta directiva de la que ya formaba parte.

-¿Qué se marca como premisa durante su mandato?

-Consolidar el club y modernizar su funcionamiento interno. Era lo que estaba planificado en el nuevo mandato en el que mi padre solo pudo estar unos meses y es de alguna manera continuar con esa hoja de ruta. También espero darle una estructura acorde a la altura de estos tiempos y con el auge que tiene ahora el balonmano femenino.

-¿Tomar las riendas del club en el momento más importante de su historia se presenta como un reto personal para usted?

-Es un reto personal y una responsabilidad al mismo tiempo. El club está en el mejor momento de su historia y es lógico que se apoye desde la presidencia. Somos el equipo revelación de la temporada pasada y todas no podemos serlo, por lo que no hay ninguna presión. Tenemos que tener ciertos logros, pero hay que seguir dibujando el camino que nos hemos marcado.

-¿El aspecto primordial volverá a ser el económico con el rigor que lo llevaba su padre?

-Sin un control riguroso no estaríamos disfrutando de este momento tan importante. Para lograr los éxitos hubo una gestión eficiente para ascender, fichar y demás cosas. Sin duda es un aspecto más pero que hay que controlar mucho.

-Con el compromiso de Liberbank durante tres años en principio parece que el futuro más cercano está garantizado.

-Estamos contentos con Liberbank y ellos con nosotros. Tenemos una comunicación muy fluida y estos tres años vamos a cumplir y a responder a la confianza que han depositado en nosotros con vistas a continuar con una buena alianza en el futuro.

-¿A qué cree que aspira el equipo esta temporada?

-A consolidar la trayectoria que llevamos. Hace dos años ascendimos y la siguiente campaña llegó el cuarto puesto en la Liga y el título de la Copa de la Reina. Pero creo que podemos dar batalla esta temporada en las dos competiciones y que el equipo se mantenga entre los mejores de la máxima cartegoría.

-La primera vuelta ha sido un tanto irregular, pero la victoria en Valladolid deja al equipo cerca de la cabeza de la tabla para meterse de nuevo en la pelea.

-Estamos en el buen camino, aunque hay que tener en cuenta que hay un nivel muy alto en la Liga. Se han perdido partidos por muy pequeños detalles. Podemos mejorar, pero no existe ninguna desilusión. Las derrotas que se produjeron hasta el momento tienen una explicación y se corregirá. En una dos jornadas puede dar todo un vuelco.

-Desde que se consiguió la Copa de la Reina, el primer título del balonmano asturiano de la historia, ¿cree que el club cuenta con los apoyos suficientes?

-Tenemos respaldo por parte de las instituciones que respondieron bien a los éxitos logrados, tanto en lo deportivo como en el crecimiento social con la ayuda para las escuelas deportivas.

-Se renunció a jugar en Europa en la presente temporada, ¿cómo se contempla en estos momentos esta posibilidad de cara a la próxima?

-Como no se sabe quien va a ir a Europa o no todavía, no es una posibilidad que esté sobre la mesa y que haya un debate sobre ella. Intentateremos luchar hasta el último minuto para clasificarnos. Pero ahí el factor económico es clave y no podemos hundir un club por algo que es inviable.

-¿Entonces la decisión que se tomó el pasado verano fue la correcta?

-Totalmente, porque si nos hubiéramos metido en esa aventura no sé como nos hubiésemos apañado, porque no contábamos con el presupuesto para llegar hasta la final. Nos dolió no disputarla, porque las jugadoras que lo lograron se merecían jugar la Copa EHF, pero hay que mirar al futuro.

-¿Se intentará que se incorporen más asturianas al equipo?

-El proyecto deportivo debe ser equilibrado, porque se realizaron fichajes externos para ascender y alcanzar posteriormente los éxitos del pasado año. Pero queremos a corto plazo poder recoger poco a poco el enorme talento que hay en el balonmano asturiano, es decir, ser receptores de esas buenas jugadoras que tenemos.