Una Copa con sabor agridulce La expedición del equipo sénior del Liberbank Gijón, ayer, junto al Palacio de Deportes, tras llegar de Baracaldo. / JOAQUÍN PAÑEDA La plantilla y el cuerpo técnico del Liberbank, pese a caer en 'semis', hacen un balance positivo del torneo y se centran ya en la clasificación europea J. L. C. GIJÓN. Lunes, 29 abril 2019, 01:33

Las jugadoras y el cuerpo técnico del Liberbank Gijón llegaron ayer a Gijón desde Baracaldo, tras disputar la fase final de la Copa de la Reina con una tristeza que se reflejaba en sus rostros pero, a la vez, con la satisfacción de haber sido el equipo que mejor resultado obtuvo ante el campeón Bera Bera. Todas ellas creen que dieron la talla y que el buen nivel que ofrecieron servirá para mantener ese cuarto puesto, que da el billete para jugar la competición europea la próxima temporada, en los cuatro partidos que quedan por disputar. La plantilla descansará hoy y reanudará el trabajo mañana con vistas al partido que jugará el viernes en La Arena ante el Barakaldo (21 horas, Teledeporte).

Marizza Faría, la capitana y 'motor' del equipo gijonés, señala que «estuvimos bien tanto en defensa como en ataque y dejamos en 23 goles al Bera Bera, que no está nada mal». Saca como conclusión positiva «haber dado la batalla al campeón, que arrolló en la final al Aula». «Esto tiene que valernos para sumar el mayor número de puntos posible en los encuentros que nos quedan para asegurar la clasificación para la Copa Challenge», añade.

Por su parte, la portera Raquel, uno de los bastiones del equipo, afirma que «la sensación que me quedó es que dimos la cara, aunque no hicimos nuestro juego, porque creo que estuvimos al 40%, pero no salimos a disfrutar y nos pudo un poco la presión». También piensa que «el equipo se clasificará para jugar competición europea, pero tenemos que ganar los dos partidos de casa y puntuar en uno de los dos de fuera».

Mientras, la extremo Soraia, que se lesionó ante el Málaga y se perdió la semifinal, asegura que «estamos contentas, porque nadie apostaba por nosotras y le pusimos las cosas difíciles al Bera Bera, pero Renata nos conoce muy bien y decidió». La extremo portuguesa confía en que «el equipo mantenga su cuarta plaza en la Liga, porque el equipo ha demostrado que tiene suficiente nivel para acabar arriba».

Asimismo, la pivote Shula Gavilán, una de las destacadas en la semifinal, dice que «estuvimos en la pelea casi todo el partido, pero su portera fue determinante y ahora tenemos que aprovechar el buen momento para acabar lo más arriba posible en la Liga».

También la extremo Raquel Caño señala que «no anduvimos finas en ataque y lo pagamos caro, pero fue una final anticipada, porque fuimos los dos mejores equipos y ahora hay que demostrarlo en la Liga, clasificándonos para Europa».

Por último, el técnico Diego Lafuente no ocultaba su lamento por el desenlace al considerar que había opciones de renovar el título. Sin embargo, afirma estar «contento, porque fuimos fieles a nuestro estilo y ahora tenemos que intentar quedar lo más arriba posible en la Liga».