Cuevas, jugador del Horizonte Atlética: «Aunque no nos juguemos nada vamos a competir al cien por cien hasta el final»

A sus 33 años, más de una década ya en el Horizonte Atlética, Adrián Cuevas no es solo el capitán del equipo ante la ... baja por lesión de Aitor esta temporada, sino un referente dentro del vestuario, en la cancha y también para la afición de La Magdalena, acostumbrada ya a su garra, galopadas por el extremo y goles. Muchos goles.

Ha disputado, disfrutado y sufrido tres fases de ascenso a División de Honor Plata con el conjunto avilesino, pero esta temporada le ha tocado asumir una temporada de transición, algo que ha hecho de buen grado y aportando tanto números como su habitual implicación e identificación con el club y su filosofía. «Hemos tenido la lesión de Aitor, las bajas de Víctor, José Carlos, Samu... ya dijo Juan –Muñiz, entrenador– que iba a ser una temporada de transición y así ha sido. No quedaba otra».

Ante la plaga de ausencias, la receta del Horizonte Atlética fue la misma de siempre:echar mano de la cantera, algo que Cuevas ve con buenos ojos. «Todo lo que salga de casa bienvenido sea, tiene que ser la política del club y los veteranos tratamos de ayudar siempre en todo lo que podemos». ¿Vendría bien, en el caso de haber presupuesto para ello, algún fichaje de fuera? «Hombre, todo lo que venga a mejorar el equipo también será bienvenido», asegura también.

Tras la retirada de la competición de un histórico de la categoría como el Santoña, al Horizonte Atlética solo le quedan dos partidos por disputar esta temporada, ambos a domicilio, ante los mejores equipos del grupo: Caja Rural Zamora y Soria. El equipo zamorano será rival de los avilesinos este domingo a las 12.30 horas. «Es verdad que no nos jugamos nada, porque para jugar la fase de ascenso tendríamos que ganar nosotros todo y que perdieran todo Soria y Zamora, algo que no va a ocurrir. Pero bueno, competiremos como siempre al cien por cien hasta el final, porque hay que dignificar la competición. No vamos a hacer otra cosa», asegura.

De cara a la próxima temporada, Cuevas no se atreve a confirmar todavía su continuidad en el equipo, aunque sí espera el regreso de una pieza fundamental del equipo, y amigo suyo personal, como Aitor. «Según los plazos que tenían tanto él como en el club, espero que vuelva en agosto a los entrenamientos, sí». En su caso, «cuando acabe la competición hablaré con el club a ver lo que tiene en mente y a partir de ahí tomaremos la decisión». Algo similar a lo que expresó también en estas líneas su compañero, también gijonés, Ardisana.

En cuanto a los dos aspirantes al ascenso del grupo, los citados Zamora y Soria, pues el Unión Financiera Oviedo ya tiene asegurado el regreso a Plata por la vía administrativa, Cuevas no ve un favorito claro. «Nosotros tenemos la experiencia de lo que es llegar a una fase sin perder prácticamente partido en Liga y después no subir. Las fases son otra cosa. Son tres partidos a cara de perro en los que cualquier error o despiste te puede dejar sin ascenso. Nunca se sabe lo que va a pasar», admite. Por lo pronto, a Cuevas le quedan seguro dos partidos más con el Horizonte Atlética y ojalá que las circunstancias permitan su continuidad.