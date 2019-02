BALONMANO David Silverio es la gran novedad en el Toscaf para Alcalá de Henares Vuelve Silverio. / OMAR ANTUÑA El debut del jugador avilesino tras cinco años retirado contrasta con la plaga de gripes que diezma al equipo N. GUTIÉRREZ Sábado, 23 febrero 2019, 00:16

Luces y sombras en los previos de un nuevo compromiso del Toscaf Atlética Avilesina, que a las 18 horas rinde visita al Iplacea de Alcalá de Henares, choque señalado en el Complejo Deportivo Espartales. La buena nueva es la presencia de David López Silverio en la convocatoria, en el que será su estreno tras cinco años retirado. Las malas noticias pasan por las bajas, que siguen siendo las que eran, y la plaga de gripes que diezman al equipo de Juan Muñiz.

«Todas las semanas estamos así, no hay partido en el que podamos estar al completo», lamenta el entrenador avilesino. Veleda todavía no tiene el alta para reaparecer por su rotura del tabique nasal, tampoco Neymar estará por segunda semana consecutiva, ausencias que se unen a la del portero Braulio, y a Diego Canal, que une a su enfermedad de hernia de hiato el fallecimiento de su abuelo. Con Jaime ya no se cuenta tras confirmarse que debe pasar por el quirófano al volver a romperse el ligamento cruzado de la rodilla.

A este rosario hay que añadir las condiciones precarias en las que viajarán, si lo hacen, Adrián Cuevas, Cristian Murias y Puig, los tres con procesos gripales acompañados de fiebre alta.

«Nos estamos acostumbrando a ir siempre al límite y espero que no lo paguemos», subraya el entrenador cafetero. Con su equipo muy justo, espera de nuevo la respuesta ganadora a la que nos está acostumbrado el Toscaf: «No va a ser un partido fácil, aunque la clasificación pueda decir lo contrario. El Iplacea es un equipo muy guerrero, duro en defensa, y cuando pierde no lo hace fácilmente, sobre todo en casa». Pero hay que ganar para mantener vivo el sueño: «Si queremos jugarnos la fase de ascenso en los partidos con Ikasa y Burgos no podemos permitirnos errores».