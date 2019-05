BALONMANO Diego Canal cambia el Toscaf Atlética por el DKV Gijón Diego Canal, en un partido con el Toscaf Atlética. / PATRICIA BREGÓN El gijonés vuelve a casa tres años después y se convierte en la primera baja del equipo de cara a la próxima temporada SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 23 mayo 2019, 00:17

«Cuando hace tres años llegaba a este club siendo un chaval de 18 años no sabía todo lo que iba a acabar siendo para mi vestir esta camiseta y representar a este equipo». Así comienza Diego Canal la carta de despedida del Toscaf Atlética que ha publicado en sus redes sociales. El gijonés regresa a casa tres años después y, aunque él no lo ha comunicado todavía, su destino será el DKV Gijón Jovellanos, que el próximo curso competirá también, al igual que los avilesinos, en Primera Nacional.

«Ahora que me toca despedirme solo puedo dar las gracias de corazón a todas y cada una de las personas que me he encontrado en este camino: en primer lugar a mis compañeros de equipo, que me acogieron desde el primer día como si ya fuera parte de esta familia. En segundo a todos los miembros del cuerpo técnico (Chus, Landa, Guille, Rubén, Pablo, Carajillo, Rodri y Trillo), al presi Gerar y por supuesto a Baña», explica.

Mención especial hace al técnico Juan Muñiz, «que ha sido mi entrenador estos tres años y que siempre ha sabido sacar de mí lo mejor como jugador y como persona aunque las cosas vinieran mal dadas». A Canal le hubiese gustado despedirse «logrando ese ascenso en La Magdalena por el que tanto hemos peleado y que tan cerca nos quedó, pero estoy seguro que pronto volvereis a esa pelea. Hoy, mañana y siempre, puxa Atlética».

No está clara que la del gijonés sea la única baja del Toscaf de cara a la próxima temporada, pues «quizá algún veterano decida colgar la camiseta», deja entrever el técnico Juan Muñiz, o incluso que el fichaje de jugadores obligue a no realizar alguna renovación. «Habrá que ir viéndolo poco a poco en las próximas semanas», avanza el presidente Gerardo González.

Por lo pronto, están renovados Juan Puig por tres temporadas y Coke, Monchu y Jaime por una, estos dos últimos en un gran gesto del club al tratarse de lesionados de larga duración. También está asegurada la continuidad de Juan Muñiz, que continúa con su filosofía de renovar año a año, aunque «por nosotros estaría aquí hasta que se quiera jubilar», reconoce Gerardo. El club informará paulatinamente de las renovaciones, que serán por una, dos o tres campañas.