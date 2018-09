El BMG tiene la difícil misión de puntuar en Redondela ante el Sar Sábado, 22 septiembre 2018, 00:14

El Balonmano Gijón no lo tendrá fácil en la pista del Sar de Redondela (18.30 horas), en partido de la División de Honor Plata femenina, que será dirigido por Raúl López y Álvaro San José (Castilla y León). El conjunto gallego es uno de los más fuertes de la categoría y las gijonesas vienen de perder su primer partido de Liga el pasado domingo contra el Hand Vall Valladolid. El BMG no está ni mucho menos presionado, porque no tuvo una intensa pretemporada y le costará coger el ritmo. El técnico Rodri Llordén, que prácticamente repetirá convocatoria, dice que «el equipo ha trabajado bien la semana y tiene ganas de resarcirse de la derrota del primer partido, aunque el Sar es favorito en casa». La jornada en esta categoría se completa mañana con los partidos Siero-Zonzamas (11 horas) y Lanzarote-Oviedo (12.30 horas).