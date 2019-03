BALONMANO «Tenemos que disfrutar del momento» Juan Muñiz rodeado de sus jugadores en un partido en La Magdalena. / MARIETA El Toscaf Atlética recibe el sábado al líder Ikasa en un partido que puede dar el empujón definitivo al equipo de Juan Muñiz en su lucha por la cabeza NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Jueves, 28 marzo 2019, 00:24

Como si fuese el partido del año. Así afronta el Toscaf Atlética lo que es casi una final para mantener vivo el sueño de la fase de ascenso. El equipo avilesino recibe en su fortín de La Magdalena, desde las seis de la tarde, la visita del Ikasa de Alcobendas, que al cambio es el líder y posiblemente la mejor plantilla del grupo. «Es un recién descendido y el favorito para volver a División de Honor B. Es un equipazo, con un portero que estuvo en la élite y varios junior que juegan con la selección».

Juan Muñiz, técnico del conjunto avilesino, asume el rol de favorito de su rival, y también que perder alejará al Toscaf de un sueño ganado a pulso en una temporada para el recuerdo: «Tenemos que disfrutar del momento, de llegar a cinco jornadas del final en esta situación. Cuando empezó la temporada nadie podía pensar que estaríamos luchando con equipos que nos sacan un mundo en presupuesto, en apoyos y por tanto en potencial deportivo. Por eso digo, aunque nos jugamos mucho y vamos a sufrir durante el partido, tenemos que valorar lo que este equipo está haciendo y lo que puede dar todavía». Y es que Muñiz tiene claro que «ellos tienen dos puntos más, por lo que nuestro margen de error es más pequeño».

En el recuerdo aún retumban los once goles de diferencia en la derrota de la primera vuelta en Alcobendas: «No jugamos un mal partido a pesar de las bajas que teníamos, pero nos 'mató' su portero sacando muchos lanzamientos de seis metros». Para ganar el sábado, aunque sea de un gol, «tenemos que jugar al cien por ciento, defender como nunca y seleccionar muy bien en ataque. El Ikasa es un equipo joven que juega a un ritmo muy elevado».

Para este compromiso las bajas se reducen a Jaime y Canal, que animarán desde una grada que «esperamos ver llena porque los ánimos de la afición siempre son un plus y sabemos que van a estar ahí».

Respecto al aplazamiento del partido entre Ikasa y Pinto para el 2 de mayo, Juan Muñiz reconoce que «es chocante por las fechas, pero no me planteo que sea para arreglar un resultado. El Ikasa tiene jugadores de la selección junior que no estarían en la fecha oficial, pero reconozco que es un tema delicado».