España se queda con las migajas en el Mundial

La Selección Española Absoluta de balonmano mantuvo vivas sus esperanzas de meterse en las semifinales del Campeonato del Mundo hasta que sono la bocina en el partido Alemania-Croacia, que terminó con victoria teutona (22-21). Y es que tras la victoria de los 'Hispanos' ante Brasil un empate entre germanos y balcánicos hubiese alimenado las esperanzas del cuadro de Jordi Ribera, que podía acceder a 'semis' si lograra ganar a Alemania en el último partido del 'main round'.

Pero la nota positiva para España es que tras ganar a la citada selección sudamericana se ha asegurado su presencia en el Preolímpico de Tokio. Ahora quieren cerrar el torneo con el quinto puesto.

En lo que se refiere a la victoria de ayer contra Brasil, los 'Hispanos', que en la primera parte controlaron el partido para irse al descanso con una renta de seis tantos (19-13), remataron la faena al inicio de la segunda mitad. Otra vez los rápidos extremos Aleix Gómez y Aitor Ariño fueron clave en las acciones de ataque. Un parcial de 5-1 de salida permitía a los hombres que dirige Jordi Ribera alcanzar por primera vez los diez goles de renta (24-14, minuto 35).

Langaro tomó la responsabilidad ofensiva de los brasileñas. El lanzador anotó tres goles con su preciso y poderoso lanzamiento, pero el partido esta ya decidido. La defensa y Pérez de Vargas mantenían el nivel de la primera mitad. Brasil no redujo la distancia por debajo de los siete tantos. La selección entrenada por Washington Silva regresó a la defensa 5-1. Hubo algunos momentos en los que el ataque español no estuvo acertado, en especial Alex Dujshebaev. Pero las prisas no son buenas consejeras y Brasil cometió errores que le impidieron acercarse más en el marcador. Recuperados de esos momentos de dudas en ataque, los 'Hispanos' abrieron de nuevo brecha hasta los doce goles con los que finalizó el encuentro (36-24). España había disputado el mejor partido de este Mundial frente a un combinado sudamericano que terminó por claudicar ante un rival superior y que vivió el partido más cómodo de todo el campeonato.