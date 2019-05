BALONMANO «La fase se ascenso es para competir, pero también para disfrutar y aprender» Juan Muñiz da indicaciones a sus jugadores durante un tiempo muerto el sábado. / IÑAKI GIL Juan Muñiz, técnico del Toscaf, tiene claro que el logro aportará «mucha experiencia a un equipo joven» y suspira por «poder organizarla en nuestra ciudad» SANTY MENOR AVILÉS. Lunes, 6 mayo 2019, 01:43

La noche se alargó ayer para el Cafés Toscaf Atlética Avilesina, que en Madrid, en la cancha del Safa, logró la gesta de clasificarse, diecisiete años después, para la fase de ascenso a División de Honor Plata. La celebración comenzó en la cancha, para pasar al vestuario y después al autobús y a los bares asturianos, donde los jugadores pudieron soltar la adrenalina contenida después de una Liga regular de mucho esfuerzo y trabajo pero con final feliz.

«Jugar la fase de ascenso es cumplir un sueño, es el premio a una temporada espectacular», admite el presidente de la Atlética, Gerardo González. Ahora, es turno para «aprender», reconoce Juan Muñiz, entrenador del equipo cuyo historial de logros es ya incalculable. «Como siempre, vamos a la fase a competir, pero tenemos un equipo muy joven, con poca experiencia en este tipo de partidos y tenemos las mismas opciones de ascender que las que teníamos de llegar hasta aquí: muy pocas», sonríe.

Y es que el Toscaf ha superado a equipos de capitales de provincia y a presupuestos mucho más altos para entrar en el bombo de un sorteo que se celebrará hoy, con doce equipos inmersos. El conjunto avilesino quedará encuadrado con un primero de grupo y un segundo, nunca el Ikasa Madrid, al que ya se enfrentó en la Liga regular. De los cuatro equipos que conformen el grupo sólo asciende el primero, de ahí la dificultad.

«Lo normal es que tengamos muy pocas opciones en los partidos, pero se aprende más en una fase que en toda una temporada y será una buena prueba para nuestros jugadores. Van a vivir situaciones que serán muy importantes para el futuro», asegura el técnico, que, lógicamente, ya sabe lo que es enfrentarse a partidos de este calibre.

La fase de ascenso se disputará los días 17, 18 y 19 de mayo, de viernes a domingo, y la Atlética Avilesina intentará que Avilés sea la sede del evento. «Lo vamos a solicitar mañana -por hoy- a través de la Federación Asturiana y ojalá nos la concedan. Me imagino que lo sabríamos en torno al jueves o al viernes, porque hay que prepararlo todo», explicaba ayer Gerardo González.

Para Juan Muñiz, ser anfitrión de la fase de ascenso sería «bonito y positivo para la ciudad, más que por lo deportivo. Los partidos van a ser muy difíciles y, aunque jugar en casa siempre te da un plus, creo que nos va a costar igual». Sin embargo, «para la ciudad sería importante albergar un evento de estas características. Vendría mucha gente de fuera y se podría hacer una gran promoción. Ojalá se den las circunstancias».

Pendientes de Monchu

La peor noticia del encuentro del sábado fue la lesión de Monchu, que tiene molestias en la rodilla y hoy será sometido a pruebas para ver el alcance de la lesión. Del resto de lesionados: Juan, Pelayo, René, Jaime y Diego Canal, el único recuperable sería René, aunque Juan Muñiz no las tiene todas consigo. «Va a ser difícil, es mejor pensar que seremos los de estos últimos partidos. Ojalá lo de Monchu no sea nada grave porque es una baja importante. En Madrid lo notamos el sábado».

Con varios días por delante para preparar los complicados compromisos, la labor de 'scouting' no es sencilla, pues al Toscaf le puede tocar cualquiera de los once equipos en liza, sin contar al Ikasa. Así, los mejores del año en Primera Nacional han sido Lavadores, Xiria (grupo A), Tolosa, Anaitasuna (C), Saint Quirze, Sarriá (D), Algemesí, Elda (E), Cajasur y Málaga (F), algunos de ellos ya presentes en la fase de ascenso del año pasado, donde cambió de categoría el Santoña.