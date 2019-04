BALONMANO La fase de ascenso aún es posible para el Toscaf Atlética Los veteranos de la sección de balonmano de la Atlética en el segundo encuentro. / AAA El triunfo del Soria en Burgos abre una ventana a la esperanza ante una última jornada pendiente del Ikasa-Pinto del jueves NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 29 abril 2019, 01:33

La fase de ascenso todavía es posible para el Toscaf Atlética Avilesina. El BM Soria fue capaz de ganar en Burgos ayer domingo al San Pablo por 24-27 y la clasificación se comprime de tal forma que los cinco aspirantes a las dos plazas que dan acceso a la fase de ascenso a División de Honor Plata tienen posibilidades, unos más que otros.

El final del campeonato no podía ser más emotivo con una sola jornada por disputar, aunque para calibrar las opciones de los cinco equipos implicados en este pulso tenemos que esperar al jueves, el festivo 1 de mayo cuando se medirán el líder Ikasa y el Pinto. Un partido que fue aplazado por motivos mayores y que puede decidir la clasificación matemática del Ikasa (tiene 48 puntos) como campeón para la fase de ascenso, y el descarte de su rival para la última jornada.

En cambio, una victoria pondría al Pinto con 46 puntos en un cuádruple empate con Soria, Toscaf y Burgos. En esta tesitura hay que ir a los resultados entre todos los equipos implicados y con la derrota de ayer el peor parado es el Burgos, que no depende de sí mismo, como tampoco los avilesinos.

Necesita que el Pinto no gane el derbi para tener posibilidades reales si vence el sábado al Safa

Las opciones del Toscaf pasan primero porque el Pinto pierda o empate en su partido aplazado con el Ikasa, si echamos un vistazo al calendario de la última jornada, que se jugará el sábado 4 de mayo en horario unificado, las siete de la tarde. En ella el Pinto se medirá en su cancha al Ademar Universidad de León, un rival muy asequible, lo mismo que ocurre en el caso del Soria en la visita del Jesmón Leganés, que está en riesgo de descenso.

Más complicadas son las citas del Burgos, que juega en la pista del Iplacea de Alcalá de Henares, donde han perdido varios equipos de arriba, y la del propio Toscaf, que lo hace en la del Safa madrileño, un equipo venido a menos pero capacitado para ganar a los avilesinos. Con el Burgos golpeado tras su fiasco de ayer en su propia cancha, y prácticamente sin posibilidades aún ganando al Iplacea, la carambola se puede dar y hacer real la presencia del Toscaf en la fase de ascenso, que por cierto se podría celebrar en Avilés, como anticipaba hace unas semanas el presidente de la Atlética, Gerardo González.

«Nos han dado una semana más de vida, algo que parecía impensable. Para nuestro equipo es un triunfo llegar a la última jornada con posibilidades si nos fijamos en los presupuestos de otros equipos, como el mismo Burgos». Juan Muñiz, técnico de los avilesinos, había advertido el viernes de lo mal que se le da al San Pablo el BM Soria. Y acertó el maestro, aunque él mismo reconoce que «no era un partido fácil, pero en casa, con el pabellón lleno y un equipo profesional, es un fracaso del Burgos, que se ha quedado prácticamente sin posibilidades».

Muñiz no quiere hacer cuentas a la espera de lo que pase en el Ikasa-Pinto del jueves: «Lo que sabemos es que entre ambos equipos hay rivalidad y nadie piensa en cosas raras, pero es un partido a cara o cruz y el Pinto puede ganar, aunque espero que no lo haga. Nos vale con el empate para poder tener posibilidades el sábado de ganar al Safa y que el Burgos no lo haga en Alcalá».

La trascendencia de la última jornada cambia los planes del Toscaf, que ya estaba inmerso en el avance de los acuerdos de renovación de jugadores para el próximo proyecto. El viernes se rubricó y anunció el compromiso por tres años de Juan Puig, al que seguirán otros canteranos, aunque este capítulo de pospone hasta conocer el desenlace de una temporada que quizás tenga reservada una bola extra para el equipo avilesino.

Los veteranos se juntan

El sábado fue un día emotivo en La Magdalena, con el quizás último partido de la temporada. Al principio del partido del Toscaf los veteranos de la Atlética se reunieron en el segundo encuentro, posando juntos en el centro de la cancha tras participar en un almuerzo en la Sidrería El Mallu Avilés.