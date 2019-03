El DKV Gijón se mide al Lalín con el objetivo de certificar la permanencia

El DKV Gijón recibirá al Lalín esta tarde (20 horas, Palacio de Deportes) con la intención de sumar los dos puntos en juego y certificar lo antes posible la permanencia en la Primera División Masculina. Lo tendrán complicado, no obstante, los gijoneses, ya que los gallegos se juegan su clasificación para el 'play off' de ascenso. El técnico Ángel Gulín no podrá contar con Basante, Kevin y Cortina, lesionados.

Por su parte, el Grupo IMQ, que se encuentra en un cómodo sexto puesto tras imponerse al Delicias, rendirá visita mañana al filial del Ademar (12 horas, Pabellón Hansi Rodríguez). El entrenador local, Chechu Villaldea, continúa con las bajas de Álex Santos y Pablo Cuervo, que se unen ahora a las del meta Germán y Chuti.

En la misma categoría, el Unión Financiera Base Oviedo, que se presentará con las bajas de Casares y el meta Ramón, no puede fallar en su visita al Chapela (18.30 horas) si es que quiere seguir con opciones de meterse en la fase de ascenso a la División de Honor Plata. Lo tendrá, en cualquier caso, complicado, porque lo gallegos se han reforzado de cara al 'play off'.