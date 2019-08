El gijonés Carlos Ruesga logra el Gol del Año en Europa

Check out these top performances!

Enjoy the best goal, save and assist of the #veluxehfcl season 2018/19

🔝Best goal: @CRuesga11 - @Sporting_CP

🔝Best save: @dejanmilosavljev - @hcvardar

🔝Best assist: Igor Karacic assist to Stojanche Stoilov pic.twitter.com/FoAswBZVqV