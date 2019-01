BALONMANO El Grupo reanuda la Liga ante el Valladolid El DKV Gijón Jovellanos, con las bajas de Kevin, Mesa, Diego Cruz y Rogelio, visita mañana la pista del filial del Teucro J. L. C. GIJÓN. Sábado, 12 enero 2019, 00:33

El Grupo Covadonga vuelve a las canchas tras el parón navideño esta tarde ante el Universidad de Valladolid (18.30 horas, Braulio García), en partido de la decimoquinta jornada del grupo B de Primera, que será arbitrado por los cántabros Gutiérrez Quintano y Eleta Equiza. Los grupistas, en un cómodo séptimo puesto con siete victorias y dos empates, tratará de sumar dos puntos de cara a lograr la permanencia lo antes posible.

Los pucelanos son antepenúltimos con tres triunfos. Sin embargo, el técnico Chechu Villaldea, que tiene las bajas de Sergio, Víctor Garrido y Chus Canal, pero recupera a Álex Santos, desconfía de la clasificación del rival, «porque sumó sus primeros puntos en las últimas jornadas» y además sobre su juego advierte de que «provocan muchas pérdidas de balón y tiene una buena primera línea».

Por su parte, el DKV Gijón Jovellanos reanuda la Liga de Primera en el grupo A mañana en la cancha del filial del Teucro (12 horas, Pabellón Municipal de Pontevedra). El técnico Ángel Gulín no podrá contar con Kevin, Mesa, Diego Cruz y Rogelio, mientras que Javi Palacio es duda.

Xiria-Base Oviedo

El Base Oviedo no puede fallar en su visita al Xiria (20 horas, Pabellón de Carballo) si no quiere descolgarse definitivamente de la zona de 'play off'. Falo Méndez, entrenador del equipo carbayón, podrá contar por fin con Rubén, que aún no jugó en lo que va de temporada.