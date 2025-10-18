El Horizonte Atlética logra un valioso empate en el último suspiro ante el Torrelavega

El Horizonte Atlética empató de penalti, a falta de cinco segundos, y con tres jugadores sobre el campo renqueantes, que se suman al resto de ... bajas en un inicio de temporada que es más de resistencia para esperar tiempos mejores. En ese contexto, y con el añadido del criterio cuestionable de los árbitros con la Atlética, el punto ante un hueso de la categoría como el Bathco Torrelavega sabe casi a victoria porque evita que los cántabros se escapen en la tabla y da aire a los avilesinos de cara al futuro.

El partido comenzó con color visitante en ambos campos. El Torrelavega mostraba su eficacia en ataque y solventaba bien atrás las acometidas de un Horizonte muy impreciso, con excesivas pérdidas y casi inédito en el lanzamiento, prácticamente sólo uno en los primeros siete minutos. El marcador comenzaba a ser preocupante (1-4) hasta que cortó la mala racha Adrián Cuevas con un penalti transformado.

El Torrelavega no daba su brazo a torcer y se mantenía tres goles arriba, aunque para ese momento la Atlética ya tenía otro aire en ataque, donde César Sánchez, con una cojera evidente, daba señales de que era su tarde y ponía a los avilesinos un gol abajo en el minuto 10.

Horizonte Atlética Braulio de la Iglesia (1) y Adrián Carvalho; Jaime González, Carlos García (2), Puig (4), Adrián Cuevas (6), Silvino (2), Ardisana (6), Luis Sierra (2), Aitor Rodríguez, Kreikemeyer, César Sánchez (8), Hugo Fernández Monje, Manel (2), Sergio Iglesias. 33 - 33 Bathco Torrelavega Rabadán y Abraham; Miguel de Cos (4), Diop (6), Torres (10), Nieto (4), Quian, Alberto Saiz (4), Lucas Osorio, Mateo (4), Lanza y Benedicto (1). Marcador cada cinco minutos 1-3, 3-5, 8-6, 12-9, 15-12, 16-17 (descanso). 18-20, 22-23, 25-26, 31-31, 33-33.

Árbitros Jonathan Hinojosa y Gabriel Folgoso. Fueron muy protestados por el Horizonte y el público. Excluyeron a Jaime González (2), Juan Muñiz, Miguel de Cos, Diop, Nieto, Adrián López. Amonestaron al banquillo de la Atlética.

Incidencias Partido disputado en el polideportivo de La Magdalena. 500 espectadores.

Braulio también empezaba a poner su granito de arena desde la portería y su picardía y la de Manel en una exclusión de un jugador contrario daban la vuelta al marcador (8-6). Ardisana calentó su brazo y el engranaje avilesino empezó a funcionar mejor para poner tres goles de por medio.

En ese momento, una vez superado el ecuador de la primera parte, llegaron tres decisiones polémicas de los árbitros que evitaron el despegue local y resucitaron a los cántabros. Dos exclusiones casi consecutivas de Jaime González y una tercera por invasión de campo (cuestión de centímetros) de Juan Muñiz en una protesta, despistaron al Horizonte y, unido a la dificultad para defender a pivotes como Diop por el centro, llevaron al partido a un 16-17 en el marcador al descanso.

La segunda mitad empezó como la primera, con el Torrelavega aumentando la distancia a tres goles y la Atlética con demasiados errores en ataque y también muchas dificultades en defensa. César Sánchez y Silvino sostuvieron al equipo en el aspecto ofensivo, y Carvalho en la portería para volver a remontar.

Ardisana puso el empate en el minuto 10 y los cántabros reaccionaron bien con los mejores minutos ofensivos de Diop, que anotaba con demasiada facilidad desde el centro y los laterales.

El partido parecía que caminaba de forma irremediable hacia la segunda derrota consecutiva del Horizonte, pero César Sánchez recurrió a la heroica con acciones individuales de mucha calidad, secundado en ese momento crítico por Ardisana, que volvió a empatar a siete minutos del final. César tuvo un penalti para darle la vuelta en el marcador, pero su vaselina encontró la punta de los dedos de Rabadán.

Carvalho le volvió a dar otra oportunidad a los avilesinos con una buena parada, que desperdició Silvino en una falta en ataque. El pivote Carlos García sí aprovechó la suya y puso el 32-31 en el marcador a dos minutos del final, pero empató rápido Torres para el Torrelavega y Mateo puso a su equipo por delante tras otra parada de Rabadán a Puig.

César Sánchez volvió a forzar un penalti casi imposible a cinco segundos del final que él mismo anotó para dejar un punto en casa que, dadas las circunstancias, se da por bueno.

Juan Muñiz, crítico

Juan Muñiz, entrenador del Horizonte, valoró al final del partido que «no hicimos un partido redondo, nos hemos ido de la cancha cuando tenemos el partido controlado y luego, bueno, hay lo de siempre, lo de que ya pasó el sábado pasado y vuelve a pasar aquí cada vez que hay determinadas cosas, entonces no voy a entrar en esto porque es toda la temporada igual, y ya llevo muchos años y esto no va a cambiar pero bueno, es lo que hay. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros errores, cometemos demasiados en el juego de ataque. Defensivamente no hemos encontrado tampoco la distancia».

Sobre los árbitros, que cortaron con tres exclusiones polémicas el ritmo de la Atlética cuando mejor estaban jugando los avilesinos, el técnico del Horizonte añadió en tono irónico que «todos saben muy bien lo que tienen que hacer. Ellos sabrán, son los jefes, ellos sabrán lo que tienen que hacer y lo saben bien».

En cuanto al punto sumado, concluyó que «hemos sacado el partido hacia adelante, que era un poco lo que queríamos, no perder hoy y seguir vivos por lo menos hasta que empecemos a recuperar a todo el mundo».