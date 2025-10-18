El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
César Sánchez, en una de las muchas acciones individuales que protagonizó en el partido. Paloma Ucha
Balonmano. Horizonte Atlética 33-Bathco Torrelavega 33

El Horizonte Atlética logra un valioso empate en el último suspiro ante el Torrelavega

Tres exclusiones evitaron el despegue en la primera mitad de los avilesinos, que acusaron los problemas físicos y el exceso de errores

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:02

Comenta

El Horizonte Atlética empató de penalti, a falta de cinco segundos, y con tres jugadores sobre el campo renqueantes, que se suman al resto de ... bajas en un inicio de temporada que es más de resistencia para esperar tiempos mejores. En ese contexto, y con el añadido del criterio cuestionable de los árbitros con la Atlética, el punto ante un hueso de la categoría como el Bathco Torrelavega sabe casi a victoria porque evita que los cántabros se escapen en la tabla y da aire a los avilesinos de cara al futuro.

