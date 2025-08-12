El Horizonte Atlética se pone en marcha con una plantilla muy ilusionante

Finalizadas las vacaciones de verano, al Horizonte Atlética le toca ponerse el mono de trabajo para volver a la carga. Con un día de ... retraso guardando el luto tras el fallecimiento de Julio Aguado, padre de la delegada del equipo, Claudia, el equipo comenzó la pretemporada en La Magdalena y ya tiene a la vista el primer amistoso, que tendrá lugar este sábado día 16 de agosto frente al Grupo Covadonga en Los Canapés, a puerta cerrada.

Juan Muñiz cuenta con, posiblemente, la mejor plantilla de los últimos tiempos, por lo que el objetivo del curso no es otro que volver a jugar la fase de ascenso a División de Honor Plata. «No podemos escondernos. Tenemos plantilla para eso, aunque también es cierto que este año volvemos a jugar contra los equipos madrileños varios años después y empezamos de cero. Tendremos que trabajar mucho», comenta el preparador.

La plantilla la forman los porteros Braulio y Adrián Carvalho; los primeras líneas Aitor, Silvino, Puig, Sergio Murcia (Águilas), Ardisana, Manel, Carlos Costoya (Unión Financiera Oviedo), Pablo y César Sánchez; los extremos Tedders, Luis Sierra (Villa de Luanco), Cuevas, Jaime (Unión Financiera Oviedo) y Kreikemeyer (Ezequiel 4Valles La Robla); y los pivotes Carlos Fernández y Hugo Monje (sin equipo) y Sergio Iglesias.

Ampliar Los fichajes para esta temporada. Juan Carlos Román

En cuanto al resto de la pretemporada, el Horizonte disputará el sábado 23 la ida de la Copa Principado frente al Autocenter Principado Vetusta en Oviedo, el sábado 30 la vuelta en La Magdalena –presentación ante la afición–, en caso de pasar jugaría el domingo 7 de septiembre la fase final en el Braulio García, y en ese mismo escenario tendría lugar un último partido de preparación pendiente de fecha frente al propio Grupo.

Una de las principales novedades en el equipo es la vuelta del capitán Aitor Rodríguez tras un año en el dique seco por lesión. «El hombro lo tengo bien, pero todavía no he tocado balón, así que tendré que ir poco a poco y ver cómo voy evolucionando. No creo que esta semana entrene al mismo nivel de mis compañeros, ni mucho menos», reconocía ayer el primera línea.

En cuanto a la plantilla con la que cuenta el equipo para esta ilusionante campaña, Aitor no oculta que «nos hemos reforzado bien y hemos mejorado con respecto al año pasado, pero Zamora también, el Juanfersa y el Grupo también, Pinto y Safa fueron segundo y tercero en el otro grupo hace unos meses... Va a ser una Liga complicada y no nos podemos confiar», apunta. La competición oficial comenzará el 14 de septiembre.