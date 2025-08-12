El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El buen ambiente continúa reinando en el vestuario del Horizonte Atlética tras el verano. Juan Carlos Román
Balonmano

El Horizonte Atlética se pone en marcha con una plantilla muy ilusionante

El equipo inicia los entrenamientos en La Magdalena y disputará este sábado 16 de agosto su primer amistoso frente al Grupo Covadonga en Los Canapés

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Martes, 12 de agosto 2025, 21:28

Finalizadas las vacaciones de verano, al Horizonte Atlética le toca ponerse el mono de trabajo para volver a la carga. Con un día de ... retraso guardando el luto tras el fallecimiento de Julio Aguado, padre de la delegada del equipo, Claudia, el equipo comenzó la pretemporada en La Magdalena y ya tiene a la vista el primer amistoso, que tendrá lugar este sábado día 16 de agosto frente al Grupo Covadonga en Los Canapés, a puerta cerrada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  4. 4 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  5. 5

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  6. 6 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  7. 7

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  10. 10 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Horizonte Atlética se pone en marcha con una plantilla muy ilusionante

El Horizonte Atlética se pone en marcha con una plantilla muy ilusionante